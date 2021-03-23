Другий сезон серіалу "Папік", який знімає українська студія "Квартал 95", показуватимуть в Росії. Серіал транслюватиме телекомпанія СТС.

У відеоанонсі телеканалу СТС йдеться, що прем'єра серіалу – "скоро". Невдовзі у пресслужбі каналу повідомили, що "Папік" йтиме у них на каналі від 5 квітня.

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До слова, перший сезон "Папіка" теж транслювали в Росії. Минулого року перші серії серіалу зібрали біля екранів телевізорів близько 68 мільйонів глядачів.

Права на серіал належать українській студії "Квартал 95". Керівником проєкту є луганчанин Андрій Яковлєв, який знімав серіал "Свати".

Нагадаємо, що у січні відгримів скандал через запуск гумористичного проєкту "Ліга Сміху" на російському телеканалі СТС. Права на цей продукт теж належать українській студії "Квартал 95".

Тоді студія "Квартал 95" заявила, що не має стосунку до продажу, тому що її компанію представляє та реалізовує шведський дистриб'ютор Eccho Rights. Мовляв, дистриб'ютор нібито повідомляє правовласника про продаж його продукту "лише за фактом укладання угоди".

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