Интересные факты о 2 сезоне "Папика", которые могут удивить
Уже с 29 марта на телеканале "1+1" презентует новые серии "Папика". Комедия уже имеет армию поклонников, поэтому перед релизом авторы проекту решили открыть несколько интересных фактов о 2 сезоне, которые смогут удивить.
Источник:ТСН
К своим ролям в сериале "Папик" вернутся Дарья Петрожицька и Станислав Боклан. Именно они преобразятся в авантюрных Лизу и Александра Меркулова, которые будут попадать во все новые приключения. Кроме забавных развлечений, главные герои во 2 сезоне будут иметь еще одну задачу – спасти брак девушки, который трещит по швам. Также Дарья Петрожицька анонсировала, что зрители узнают много интересных деталей о прошлом ее героини.
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Чего же ждать от новых эпизодов "Папика 2", как проходили съемки сериала во время пандемии и где можно найти локации из сериала – узнавайте в интересных фактах.
Факты о 2 сезоне "Папика"
- Съемки новых серий проходили не только в Одессе.
Первые анонсы сериала "Папик 2" дали понять зрителям: в новых эпизодах их ждет яркая картинка с морскими пейзажами. Однако съемки происходили не только в Одессе. Тарелку проекту разбивали в Черноморске, после чего съемочная группа побывала в одесском порту, пассаже, пустыни, пионерском лагере.
Большую часть сцен отсняли в Киевской области и столицы. Зрители смогут увидеть в новых сериях Национальный музей архитектуры и быта Украины и даже настоящую тюрьму.
- Никакие декорации не строили.
Авторам проектуне прийшлось прилагать усилия в построении декораций. Съемки проходили в настоящих жилых домах, ЗАГСе, парках и т.д. Поэтому киноманы могут найти эти локации в Украине.
- Лиза станет артисткой.
Главная героиня, которая отмечается авантюрным характером, все же станет певицей. Эта роль очень близка для Дарьи Петрожицькой, ведь актриса принимала участие в "Голосе страны" и успела поразить поклонников своим вокалом. Кроме этого, авторы сериала не скрывают: во 2 сезоне "Папика" Лиза еще и будет танцевать.
- Раскроются тайны Лизы.
Еще перед съемками Дарья Петрожицька признавалась, что в новых сериях ей удастся раскрыть свою героиню. Вместе с Папиком она отправится в отчий дом.
"Не буду скрывать, я, как и многие зрители, очень ждала продолжения этой истории. Но режиссер Андрей Яковлев даже нам, актерам, тоже не раскрывает всей интриги второго сезона. Пока могу рассказать, что в продолжении зрители увидят семью моей героини и узнают наконец, почему она стала такой", – делилась Дарья Петрожицька
- Станислав Боклан будет с бородкой.
По образу главных героев авторы "Папика 2" были немногословны. Однако известно, что в новых эпизодах Станислав Боклан вновь появится с бородой. Уже через 2 сезона этот стиль стал обыденным для актера и съемочной группы, а потому времени на грим уходило уже значительно меньше.
В этом сезоне в Деда длина бороды будет меняться, поэтому у Станислава Боклана на площадке их было несколько, – заинтриговали представители ленты.
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- Увеличится количество массовых сцен.
Хотя съемки "Папика 2" проходили в время карантина, количество массовых сцен только увеличилось. По данным авторов проекту, в одном из фрагментов зрители увидят настоящих стендап-комиков, которые будут играть себя.
- Неожиданный финал.
Режиссер Андрей Яковлев отметил, что зрителей ждет неожиданный финал, который не мог прогнозировать никто, даже актеры. Интересно, что звезды "Папика 2" также не знали, чем закончится этот сезон. В то же время Станислав Боклан рассказал, что в новых сериях будет много щемящих моментов.
"Люди будут смеяться и плакать вместе с нами – во втором сезоне много таких моментов, когда наворачиваются слезы", – анонсировал Станислав Боклан.
- Актерский состав пополнился.
Кроме главных актеров Дарьи Петрожицькои и Станислава Боклана, в сериале снялись Анна Кошмал, Дмитрий Суржиков, Олеся Жураковская, Алексей Тритенко и другие актеры.
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