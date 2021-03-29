Уже с 29 марта на телеканале "1+1" презентует новые серии "Папика". Комедия уже имеет армию поклонников, поэтому перед релизом авторы проекту решили открыть несколько интересных фактов о 2 сезоне, которые смогут удивить.

К своим ролям в сериале "Папик" вернутся Дарья Петрожицька и Станислав Боклан. Именно они преобразятся в авантюрных Лизу и Александра Меркулова, которые будут попадать во все новые приключения. Кроме забавных развлечений, главные герои во 2 сезоне будут иметь еще одну задачу – спасти брак девушки, который трещит по швам. Т акже Дарья Петрожицька анонсировала, что зрители узнают много интересных деталей о прошлом ее героини.

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Чего же ждать от новых эпизодов "Папика 2", как проходили съемки сериала во время пандемии и где можно найти локации из сериала – узнавайте в интересных фактах.

Факты о 2 сезоне "Папика"

Съемки новых серий проходили не только в Одессе.

Первые анонсы сериала "Папик 2" дали понять зрителям: в новых эпизодах их ждет яркая картинка с морскими пейзажами. Однако с ъ емки происходили не только в Одессе. Тарелку проекту разбивали в Черноморске, после чего съемочная группа побывала в одесском порту, пассаже, пустыни, пионерском лагере.

Большую часть сцен отсняли в Киевской области и столицы. Зрители смогут увидеть в новых сериях Национальный музей архитектуры и быта Украины и даже настоящую тюрьму.

Никакие декорации не строили.

Авторам проектуне прийшлось прилагать усилия в построении декораций. Съемки проходили в настоящих жилых домах, ЗАГСе, парках и т.д. Поэтому киноманы могут найти эти локации в Украине.

Лиза станет артисткой.

Главная героиня, которая отмечается авантюрным характером, все же станет певицей. Эта роль очень близка для Дарьи Петрожицькой, ведь актриса принимала участие в "Голосе страны" и успела поразить поклонников своим вокалом. Кроме этого, авторы сериала не скрывают: во 2 сезоне "Папика" Лиза еще и будет танцевать.

Раскроются тайны Лизы.

Еще перед съемками Дарья Петрожицька признавалась, что в новых сериях ей удастся раскрыть свою героиню. Вместе с Папиком она отправится в отчий дом.

"Не буду скрывать, я, как и многие зрители, очень ждала продолжения этой истории. Но режиссер Андрей Яковлев даже нам, актерам, тоже не раскрывает всей интриги второго сезона. Пока могу рассказать, что в продолжении зрители увидят семью моей героини и узнают наконец, почему она стала такой", – делилась Дарья Петрожицька

Станислав Боклан будет с бородкой.

По образу главных героев авторы "Папика 2" были немногословны. Однако известно, что в новых эпизодах Станислав Боклан вновь появится с бородой. Уже через 2 сезона этот стиль стал обыденным для актера и съемочной группы, а потому времени на грим уходило уже значительно меньше.

В этом сезоне в Деда длина бороды будет меняться, поэтому у Станислава Боклана на площадке их было несколько, – заинтриговали представители ленты.

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Увеличится количество массовых сцен.

Хотя съемки "Папика 2" проходили в время карантина, количество массовых сцен только увеличилось. По данным авторов проекту, в одном из фрагментов зрители увидят настоящих стендап-комиков, которые будут играть себя.

Неожиданный финал.

Режиссер Андрей Яковлев отметил, что зрителей ждет неожиданный финал, который не мог прогнозировать никто, даже актеры. Интересно, что звезды "Папика 2" также не знали, чем закончится этот сезон. В то же время Станислав Боклан рассказал, что в новых сериях будет много щемящих моментов.

"Люди будут смеяться и плакать вместе с нами – во втором сезоне много таких моментов, когда наворачиваются слезы", – анонсировал Станислав Боклан.

Актерский состав пополнился.