Вже з 29 березня на телеканалі "1+1" презентують нові серії "Папіка". Комедія вже має армію прихильників, тому перед релізом автори проєкту вирішили відкрити кілька цікавих фактів про 2 сезон, які зможуть здивувати.

До своїх ролей у серіалі "Папік" повернуться Дар'я Петрожицька та Станіслав Боклан. Саме вони перевтіляться в авантюрних Лізу та Олександра Меркулова, які потраплятимуть у все нові пригоди. Окрім кумедних розваг, головні герої у 2 сезоні матимуть ще одне завдання – врятувати шлюб дівчини, який тріщить по швах. Також Дар'я Петрожицька анонсувала, що глядачі дізнаються багато цікавих деталей про минуле її героїні.

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Чого ж чекати від нових епізодів "Папіка 2", як минали зйомки серіали в час пандемії та де можна знайти локації з серіалу – дізнавайтесь у цікавих фактах.

Факти про 2 сезон "Папіка"

Зйомки нових серій відбувались не тільки в Одесі.

Перші анонси серіалу "Папік 2" дали зрозуміти глядачам: у нових епізодах на них чекає яскрава картинка з морськими пейзажами. Однак знімання відбувались не тільки в Одесі. Тарілку проєкту розбивали у Чорноморську, після чого знімальна група побувала в одеському порту, пасажі, пустелі, піонерському таборі.

Більшу частину сцен відзняли у Київській області та столиці. Глядачі зможуть побачити у нових серіях Національний музей архітектури та побуту України і навіть справжню в'язницю.

Жодні декорації не будували.

Авторам проєкту не довелось докладати зусиль у побудові декорацій. Зйомки проходили у справжніх житлових будинках, РАГСі, парках тощо. Тому кіномани можуть знайти ці локації в Україні.

Ліза стане артисткою.

Головна героїня, яка відзначається авантюрним характером, все ж стане співачкою. Ця роль дуже близька для Дар'ї Петрожицької, адже актриса брала участь у "Голосі країни" та встигла приголомшити прихильників своїм вокалом. Окрім цього, автори серіалу не приховують: у 2 сезоні "Папіка" Ліза ще й буде танцювати.

Розкриються таємниці Лізи.

Ще перед зйомками Дар'я Петрожицька зізнавалась, що у нових серіях їй вдасться розкрити свою героїню. Разом з Папіком вона помандрує до батьківського дому.

"Не буду приховувати, я, як і багато глядачів, дуже чекала продовження цієї історії. Але режисер Андрій Яковлєв навіть нам, акторам, теж не розкриває всієї інтриги другого сезону. Поки можу розповісти, що у продовженні глядачі побачать сім'ю моєї героїні і дізнаються нарешті, чому вона стала такою", – ділилась Дар'я Петрожицька

Станіслав Боклан буде з борідкою.

Щодо образу головних героїв автори "Папіка 2" були не багатослівними. Однак відомо, що у нових епізодах Станіслав Боклан знов постане з бородою. Вже за 2 сезони цей стиль став буденним для актора і знімальної групи, а тому часу на грим витрачалось вже значно менше.

У цьому сезоні у Діда довжина бороди буде змінюватися, тому у Станіслава Боклана на майданчику їх було декілька, – заінтригували представники стрічки.

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Збільшиться кількість масових сцен.

Хоч зйомки "Папіка 2" відбувались у час карантину, кількість масових сцен тільки збільшилось. За даними авторів проєкту, в одному з фрагментів глядачі побачать справжніх стендап-коміків, які гратимуть себе.

Неочікуваний фінал.

Режисер Андрій Яковлєв наголосив, що на глядачів чекатиме несподіваний фінал, який не міг прогнозувати ніхто, навіть актори. Цікаво, що зірки "Папіка 2" також не знали, чим закінчиться цей сезон. Водночас Станіслав Боклан розповів, що у нових серіях буде багато щемливих моментів.

"Люди будуть сміятись і плакати разом з нами – у другому сезоні багато таких моментів, коли навертаються сльози", – анонсував Станіслав Боклан.

Акторський склад поповнився.

Окрім головних акторів Дар'ї Петрожицької та Станіслава Боклана, у серіалі знялись Анна Кошмал, Дмитро Суржиков, Олеся Жураківська, Олексій Тритенко та інші актори.