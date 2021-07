Фильм рассказывает непростую историю спортсменки Оксаны Ботурчук. Девушка показывала потрясающие результаты на тренировках и мечтала покорить Олимпийские игры. Однако чуть ли не за шаг до желаемой цели Оксана попадает в жуткую автокатастрофу, которая кардинально меняет ее жизнь.

Уже знакомые тренеры, которые стремились работать со спортсменкой, отворачиваются от девушки, а травма мешает сполна возобновить тренировки. Да и дорога на желанные соревнования становится закрытой. В таких условиях многие бы людей опустили руки и сдались, однако не Оксана. Она упорно преодолевает все трудности и идет к своей цели – стать паралимпийской чемпионкой.

Уже с синопсиса и трейлеру понятно: зрителей ждет мощная драма, которая не оставит никого равнодушным. Перед знаковой премьерой фильма "Пульс" 24 канал пообщался с одним из актеров ленты – Романом Ясиновским и расспросил, чего же ожидать от громкой новинки отечественного кино.

Роман, добрый день! Поздравляю Вас и всю команду драмы "Пульс" с грядущей премьерой в кинотеатрах.

Добрый день! Спасибо.

На самом деле в этой украинской драме мощные не только сюжетные линии и образы героев, но и звездный состав. Не секрет, что Вашими коллегами по съемочной площадке были Станислав Боклан, Наталья Бабенко, Ахтем Сеитаблаев и Лилия Ребрик. Расскажите, пожалуйста, больше о кастинге. Что же должен был сделать актер, чтобы попасть в такой масштабный проект?

Не знаю, расскажу только за себя (смеется). Я узнал, что будут кастинги на эту спортивную драму. Очень люблю спорт, занимаюсь немного боксом, стараюсь держать себя в форме. Поэтому и написал режиссеру Сергею Чеботаренко, которого уже знал до этого. Сказал, что занимаюсь спортом и был бы рад прийти на пробы, если для меня есть роль.

Так случилось, что кастинги назначили на время после тренировки. Я фактически из зала поехал на кинопробы и был совсем не таким, как предстану в фильме. На время кастингов я должен был ехать за границу, поэтому отрастил для той работы длинные волосы и бороду.



Романа Ясиновского сложно узнать в таком образе / Фото фейсбук Романа Ясиновского

В "Пульсе" я совсем не такой (улыбается). Но в конце концов меня утвердили на эту роль.

Что Вас больше всего поразило на пробах к фильму "Пульс"? Был какой-то переломный момент, когда Вы утвердительно решили: хочу сыграть любую роль в этой драме?

Мне очень понравилось желание Сергея Чеботаренко создать это кино. Знаете, бывает, когда приходишь на пробы к режиссеру и где-то в 70% случаев они уже работают на то, чтобы заработать деньги. Это очень часто бывает, ведь есть разные материалы и много других факторов. Даже хорошие режиссеры часто прибегают к этому из-за нехватки качественных проектов, сценариев. Поэтому они работают по схеме: "Попробуем. Будем делать все, что возможно в этих условиях".

От Сергея я услышал, что он хочет создать суперкино, чтобы рассказать об этом пути человека, который не опустил руки. И чтобы этот фильм стал мотивацией не только для спортсменов, но всем людям показал, что в жизни не нужно сдаваться. Напротив – стоит вставать, брать себя за одно место (смеется), подниматься и постоянно идти вперед. Надо бежать, как в "Пульсе", все время вперед, вперед, вперед! Когда ты стоишь на месте, начинаешь тонуть.

Не знаю, в жизни все, наверное, как стоять на сыром грунте. Когда ты начинаешь неподвижно торчать, вязнешь, и уже дальше будет труднее идти.

Драма показывает: нет безвыходных ситуаций. Поэтому нужно постоянно идти вперед и только вперед!



Главные актеры спортивной драмы "Пульс" / Фото фейсбук фильма "Пульс"

Расскажите немного больше о своем герое. Зрители уже увидели Вас и в роли богача в "Поймать Кайдаша", и в роли воина в "Киборгах". Чего ожидать от Вашего появления в фильме "Пульс"?

У меня небольшая роль в этом фильме. Но мой герой является ключевым в определенный момент.

Благодаря Сергею Чеботаренко и его вере в меня удалось сделать что-то особенное. Расскажу вам историю, это не спойлер (смеется). По сценарию фильма "Пульс", у меня должен был быть диалог со старшим тренером, которого сыграл Станислав Боклан. В фильме я – его подчиненный, помощник тренера. И вот последний мой день на съемках, а этого монолога нет. То есть он есть, но что-то такое написано, что невозможно было играть. Грубо говоря, монолог ни о чем.

Я подошел к Сергею и начал говорить об этом фрагменте сценария. А он мне ответил: "Ты сыграл свою сцену, есть 3 часа перерыва. Можешь сесть и написать от себя? Вот представь себе эту ситуацию и напиши, что бы ты сказал". Я согласился: пришел в вагончик для актеров и создал монолог где-то на 1,5 минуты.

Когда я показал результат Сергею, ему понравилось, но надо было сократить эту часть. И вот так совместными усилиями я, Сергей и Стас создали знаковый монолог, который побудил героя Боклана к действию. Так получилось, что именно этот момент будет ключевым в фильме.

Вот так мой последний съемочный день сложился, стал неотъемлемым пазлом в ленте. Если его вытащишь – тогда нелогично все станет.



Роман Ясиновский и Станислав Боклан на съемках "Пульса" / Фото Пресс-служба фильма

А если откровенно, я думал, что этот монолог не войдёт в кино. Мы со Стасом еще и импровизировали, поэтому был уверен: наша эта сцена классная и такая живая, но ее забракуют. Но когда я пришел на тонировку, увидел, что полностью этот монолог забрали в ленту.

Не секрет, что сама Оксана Ботурчук выступила консультантом в фильме "Пульс", помогала его создавать. Вы получили от нее какие-то ценные советы перед съемками?

Нет, она больше работала с Наташей Бабенко (актриса, сыгравшая Оксану Ботурчук в "Пульсе" – 24 канал). Также она подходила к Стасу Боклану. Я больше сбоку стоял и слушал. Но, конечно, мы познакомились.



Оксана Ботурчук (слева) и Наталья Бабенко на предпремьерном показе / Фото Пресс-служба фильма

Сейчас не жалеете, что не использовали шанс больше узнать эту особую фигуру в истории украинского спорта?

Всему свое время. У меня вообще нет такого: "Все, я хочу с этим человеком поговорить". Но есть те, с которыми я жалею, что не пообщался. Например, Богдан Сильвестрович Ступка, мне бы очень хотелось поговорить с ним, но, к сожалению, не было такой возможности. Только один раз мы с ним встретились случайно: познакомились за кулисами, он рассказал какой-то анекдот и ушел. Так же мечтал поговорить с архиепископом Любомиром Гузаром – человеком, чьи книги я люблю читать.

Вот это 2 человека, с которыми я хотел бы поговорить, но, к сожалению, это невозможно. Только благодаря книгам я, по сути, это могу сделать.

Возвращаясь к драме "Пульс", Оксана Ботурчук вдохновляла Наталью Бабенко. А как Вы настраивались на съемки?

Я очень люблю готовиться к съемкам. У меня есть такая "мулька", потому что важно понять, в этом случае, как работает тренер.

Тогда мы снимали проект на левом берегу Днепра, где есть стадион с навесом. Я где-то 2 – 3 дня приходил туда, садился на трибуну и смотрел, как ведут себя тренеры, их привычки, даже если они ходят и говорят, или крутят свистками в руках (показывает). Это мне очень помогло, потому что некоторые движения тренеров не свойственны обычным людям. Поэтому я добавил в каждую сцену какое-то такое движение, чисто тренерское.



Роман Ясиновский сыграл в драме "Пульс" / Фото фейсбук фильма "Пульс"

Идея фильма "Пульс" – очень мощная. И как думаете, сможет ли это кино достучаться до молодежи и вдохновить это поколение в пандемию воплощать свои поставленные цели?

Я уже видел этот фильм и скажу, что на "Пульс" не то, что стоит пойти, а нужно увидеть каждому! Этот фильм – для широкой аудитории.

Очень хотелось бы, чтобы именно на это кино водили школьников, как прежде. Знаете, многие дети посмотрели фильм "Киборги", который стал для меня хорошим стартом в полном метре.

В "Киборгах" показали историю несокрушимости украинского народа, что мы не сдадимся, будем стоять до последнего и только мертвыми отдадим нашу землю. В то же время "Пульс" – фильм о победе. Это история Оксаны Ботурчук, которая, несмотря на все невзгоды, внутренние и внешние, когда все говорили: "Остановись! Что ты делаешь? Зачем тебе это?", сумела вырваться вперед и получить первенство.



Фильм "Пульс" – о победе / Фото фейсбук фильма "Пульс"

Важно показать этот фильм многим людям. Я считаю, что "Пульс" поможет зрителям побороть какие-то собственные депрессии, направлять людей в правильную сторону, украинцы задумаются и, возможно, преодолеют лень. Я очень на это надеюсь.

Чем еще, по Вашему мнению, драма "Пульс" является исключительной?

Знаете, в нашей стране нет героев. А очень хотелось бы, чтобы на такие фильмы люди равнялись. Чтобы вышли дети с кинозала и сказали: "Я хочу быть такой, как Оксана Ботурчук", или "Я завтра пойду и запишусь в спортивную секцию и буду бегать", или выберут другой вид спорта. Я бы очень хотел, чтобы этот фильм вызвал действия, чтобы каждый начал что-то делать. И чтобы наконец в Украине были свои герои.

Это важно! Тем более, у нашего восточного соседа (Российской Федерации – 24 канал) перенасыщение их героев на нашем пространстве. К примеру, советских героев, ведь мы когда-то равнялись на Юрия Гагарина. Хотя я никогда не мечтал быть космонавтом (смеется). Был такой период, все хотели повторить его успех, стать хотя бы пилотом. Но все это было русским, не украинским.



Роман Ясиновский / Фото Пресс-служба фильма

Я откровенно скажу: в какой-то момент я и сам потерялся. Даже мой такой грешок, за который я уже исповедался, грубо говоря (улыбается). Когда был на гастролях в Венгрии, где после 2000 года. И когда спросили: "Where are you from?", я ответил: "We are russians". Тогда коллеги мне сделали замечание, отметив, что мы – украинцы. Я не знаю сам, почему так сказал.

Вот был период с 2000 по 2010 год, когда реально, находясь на гастролях в разных странах, видели: иностранцы не понимали, что Украина и Россия – два государства. Потому что не хватало наших героев. Уже позже появились такие украинцы. К примеру, Андрей Шевченко или братья Кличко, которые заставили говорить об Украине.

Но в тот момент я сам потерял свою самоидентичность. Хотел ли я этого? Нет, однозначно. Но вся система стирания самоидентификации, которая была вокруг, работала очень хорошо.



Роман Ясиновский в драме "Пульс" / Фото Пресс-служба

Поэтому я считаю, что сейчас мы должны бороть это именно кинопродуктом. Время украинских онлайн-платформ, которые должны подняться и начать снимать наше украинское и на украинском языке, это важно.

Ведь если речь для вас не важна, к вам придут и скажут: "Вы говорите по-русски. Вы же русскоязычные, мы вас будем "спасать". Если вы хотите говорить на русском постоянно, в быту, вас рано или поздно таки придут "спасать". Поэтому говорить дальше, если вы хотите этого.

Важно создавать свою самоидентификацию и я очень надеюсь, что фильм "Пульс" хотя бы у 50% людей, которые его увидят, вызовет восторг и мысль: "Класс! Она – украинка, и я – украинец!" И именно для этого мы создали этот фильм.

Смотрите украинскую драму "Пульс" в кинотеатрах своего города! Премьера долгожданного фильма в Украине – с 22 июля.