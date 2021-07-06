"В такую жару спрятаться в темном зале с попкорном – идеальный вариант отдыха. Тем более когда показывают кино, что захватывает", – говорит Александр Ткаченко.
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Отечественных лент в кинотеатрах становится все больше и больше. Различных жанров и форматов. Это результат работы Госкино и питчингов. Поддерживаем украинское вместе. И формируем спрос как зрители, - дополнил политик.
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"Виктор_робот"
Когда в кино: сейчас
Мультфильм рассказывает о приключениях девочки и маленького робота Виктора, которые отправились на поиски ее дедушки. Футуристический мир роботов и высоких технологий напоминает своеобразный украинский стим-панк. Такого мы еще не видели.
"Виктор_робот": смотрите новый трейлер
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"Вусатий фанк"
Документалка об украинской музыке 70-х. Прорывные музыкальные течения, что стояли рядом с мировыми трендами эстрады. Больше об их уникальности-в ленте.
"Усатый фанк" 2021: смотрите новый трейлер
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"Ми є Ми поруч"
Фильм легенды украинского кино Романа Балаяна.
Эстетическая монохромная мелодрама о неожиданной встрече хирурга и неизвестной загадочной девушки.
"Мы есть мы рядом" 2021: смотрите трейлер
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"Зарваниця"
Зарваница-небольшой поселок, собирающий тысячи паломников из года в год. Здесь встречаются совсем непохожие друг на друга люди, имеющие общий путь: путь к чуду.
"Зарваница" 2021: смотрите трейлер
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"Пульс"
Спортивная драма по реальной истории украинской чемпионки Оксаны Ботурчук. О взлетах, падениях и препятствиях. А также о силе воли и силе человеческого духа. Зажигает энергией и мотивацией.
"Пульс" 2021: смотрите трейлер
Ограничений по посадке нет, поэтому залы ждут нас.,
- отметил Александр Ткаченко.