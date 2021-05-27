Перед премьерой долгожданной анимации "Виктор_Робот" уже успел получить две важные награды – премию "Киноколо" в номинации "Лучший анимационный фильм" и приз Зрительских Симпатий на Одесском Международном Кинофестивале, чем уже и завоевал внимание зрителей. Об успехе, главных месседжах, проблемах в работе, развитии анимационного кино в Украине – читайте в эксклюзивном интервью.

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Какие моменты из жизни натолкнули вас стать режиссером? Расскажите о вашем дебюте.

В детстве, в 6 лет, еще до школы, я смотрел украинский мультфильм про оленя с золотыми рогами. В какой-то момент я понял, что это нарисованные картинки. Я нарисовал свой первый сториборд и очень долго ходил, не мог понять, что дальше с ним делать.

Это был первый момент, когда я понял, что хочу сделать фильм,

– поделился Анатолий Лавренишин.

15 лет прошло от идеи создания картины "Виктор_Робот" до реализации мечты. Почему так долго? Каковы были причины, по которым вы не начали производство быстрее?

То был период, когда я придумывал много историй для создания фильмов. Решил насобирать себе портфель сценариев. У меня была одна из идей полнометражного кино. После этого я занялся другим проектом, потом делал короткометражки, очень много других продуктов. Это такое, это техническое. Некоторые идеи должны отлежаться очень долго. Потому что идея идеей, а, чтобы оно переросло в полнометражное кино – нужно много собирать параллельных сюжетных линий, каких-то моментов, идей, которые ты хочешь воплотить. Это занимает время.



"Виктор_Робот": новый постер и дата премьеры / Фото Пресс-служба "Артхаус Трафик"

Что вдохновило вас на создание фильма "Виктор_Робот" о далеком будущем?

Это была моя фантазия: как же ж человечество будет жить, искусственный интеллект будет изобретен, война произойдет, и случится размежевание. Человечество будет общаться с роботами в будущем. Это была идея. Момент, который предшествовал, – это одна история. Я помню, в каком-то кафе случайно кто-то сказал: "Посмотри! Вокруг все роботы!". И я думаю: в самом деле, а если действительно мы все роботы? С этого момента началась история главного героя, который в какой-то момент понимает, что он – робот, но что дальше? (Улыбается)



Эскизы к мультфильму "Виктор_Робот" / Фото Сайт фильма

Какой сюжет картины? Расскажите об обычной жизни роботов, что они чувствуют в жизни, что их мотивирует?

Именно потому мы творим эту историю. Дружба робота, механика, который все ремонтирует, с девочкой Викой, которая до этого, в принципе, с роботами даже не сталкивалась. Для нее это, если перевести на человеческую жизнь, – столкновение с внешней взрослой жизнью. Поэтому здесь больше идея раскрыть перевоплощение девочки, показать получение такого жизненного опыта.

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Еще есть также сюжетная линия самого Виктора, робота, который спасает всю планету. Он пытается разобраться, что ему делать в этом мире. Так как по сюжету ему стерли всю память, и он по частицам восстанавливает свое понимание.

По сюжету – дед девочки Вики таинственно исчез. Можем ли мы уверенно сказать, что в мультике есть нотки детектива?

Да, конечно. Мы это "вкладывали" в сюжетную линию. Это, собственно, является нашей изюминкой в фильме. Как раз робот расследует, что же случилось со всем миром. Поиск деда – это та сюжетная линия, которая держит всю эту историю.



Эскиз к мультфильму "Виктор_Робот" / Фото Сайт фильма

Какой месседж несет картина? Для чего вы это делаете?

Ну, это такой сложный вопрос (улыбается). Я уже и забыл начальный импульс (улыбается). Прежде всего, мне хотелось сделать зрительское кино, которое даст людям очень светлые эмоции после просмотра. Чтобы не было такого ощущения, что человеку показывают какое-то мрачное кино и ему от этого невесело.

Месседж таков: быть честным, откровенным, искренним. Это базовая штуковина, которая заложена в сюжете. Но там есть очень много еще других смыслов. Не буду спойлерить (улыбается),

– рассказывает Анатолий Лавренишин.

Какова целевая аудитория вашего фильма? На детей какого возраста вы ориентировались, создавая фильм?

Дети среднего школьного возраста – 8-9 лет. Конечно, мы надеемся, что и родителям будет интересно. В конце концов, родители приводят детей в кинотеатр, и они должны не скучать во время просмотра.

Сколько времени длилось производство?

Производство фильма началось с момента получения финансирования от Госкино.

Мы получили стопроцентное финансирование,

– заметил аниматор.

Мы могли уже делать и не переживать за то, что закончатся деньги. Этот процесс длился 3,5 года. Из-за коронавируса и локдауна у нас был перерыв, мы долго озвучивали фильм и перемонтировали. Даже сейчас еще процесс перемонтажа может быть.



Скриншот из трейлера к мультику / Фото ютуб пресс-службы фильма "Артхаус Трафик"

Расскажите о сотрудничестве с командой. Возникали ли недоразумения в работе, кто за что отвечал?

Мы пытались посчитать, сколько же там в конце концов участвовало в фильме. По-моему, нас было около 300 человек. Количество людей большое, но оно все сферами работает. Есть сфера творческого коллектива и продюсеров. Это люди, которые с самого начала этот фильм делали и до конца довели. Когда начали производство, приступила к работе студия "Красная собака". Там были аниматоры, художники, заливщики (художники-мультипликаторы). Там происходит очень большой анимационный технологический процесс.

Было много людей, приходили студенты. Опять-таки появился такой костяк людей, который держал все эти процессы. Они контролировали, чтобы все, в конце концов, сошлось. Это большая заслуга основателей студии "Красной собаки" Елены Голубьевой и Сергея Мельниченко. Они занимались всем этим контролем качества производства, и чтобы люди ходили на работу (улыбается).

А творческая команда – это Анастасия Добровольская, которая начала писать сценарий еще за 3 года до начала производства. За это время она стала Лавренишиной, и уже Лавренишиной шла в производство (улыбается). Опять-таки мы писали сценарии, переписывали тексты и диалоги все время.

Там еще был большой кусок работы – песни. Поскольку кино музыкальное, то у нас были редакторы диалогов. Ирина Цилык редактировала диалоги, Марыся Никитюк писала тексты песен, затем “подключились” звукорежиссер Мария Нестеренко и композитор Антон Байбаков. Они записывали музыку. Это был черновой вариант. Если все устраивало, позже записывали с профессионалами специальные треки.



Ирина Цилык редактировала диалоги в "Викторе_Роботе" / Фото Чилдрен Кинофест

Как проходили кастинги на озвучивание ролей?

Мария Нестеренко занималась кастингом. Самое сложное для нас было подобрать голос девочки, поскольку у нас робот не болтает, а общается графическими элементами (они понятны, но все же это не голос).

Мы понимали, что девочка будет основным персонажем, поэтому мы тщательно подходили к ее отбору среди молодых актрис,

– замечает аниматор.

Мы ездили в театральные студии, во всякие кружки. Затем Мария нашла базу детей, которые занимаются дубляжом полнометражных фильмов в Украине. Так постепенно мы, отсеивая то, что нам не подходит, нашли нашу главную героиню.

Во время записи ее голоса у нас был консультант Игорь Колтовский, который, собственно, занимается с детьми в детских театральных студиях. Он помогал нам доводить ребенка до того эмоционального состояния, которое нужно. Я сижу, что-то объясняю, а она (девочка) смотрит на меня и не понимает. Игорь говорит: "Давай так и так...", и это помогло. Учитывая, что Игорь преподавал актерское мастерство, он смог ей объяснить, что нужно.

Что для вас было самым трудным в производстве?

Рутина. Потому что в отличие от игрового кино, анимация – это долгий процесс, надо приходить каждый день, надо сидеть, рисовать. Многое происходит за день. Возможно, я как режиссер еще вижу в этом какой-то прогресс, я же контролировал весь процесс композитинга и видел, как оно происходит. А людям, которые работали на студии, могло быть скучновато, потому что делали одно и то же. Хотя, это такие вещи, которые переживаются.

Самое сложное ​– это вера. Вера в проект, вера в фильм, в историю, потому что процесс – долгий, много кто уже разуверился и уходил,

– делится Анатолий Лавренишин.

Анимация ​– это дорого?

Из всего киноконтента, анимация ​– это самое дорогое. Хотя, еще дороже ​– это производство компьютерных игр. Там пласт компьютерного программирования, и это еще та работа! Сделать покадрово анимационное кино – это долго, дорого и не всегда окупится.

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Вы, собственно, имеете в виду полнометражное кино?

Да. Потому что, если делать короткометражное кино, его можно сделать своими силами и почти бесплатно. Но, когда это полный метр – это такой объем работы, что тебе нужно все равно нанимать людей и платить достойную зарплату, чтобы они это делали годами.

Есть информация, что зрители, посмотрев трейлер, считают, что он немного спойлерит. Как вы думаете, показ деда в трейлере еще больше подогревает любопытство зрителей или же уже рассказывает им о хеппи-энде?

А, да, я помню, такое было в переписке (улыбается). Мы сошлись на том, что, поскольку мы все в материале, то нам это о чем-то говорит. Мы смотрим трейлер, знаем это кино, видим спойлер и понимаем, что это значит. Я думаю, что для зрителя, который не знает, о чем история, то для него этот монтаж совсем по-другому отражает суть. Какую они (зрители) увидели там сюжетную линию – мне это неизвестно.

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То есть такой момент держит интригу у зрителей?

Да. Цель трейлера – заинтересовать посмотреть. Все же, если это сработало, это хорошо.

Бесспорно, в мультике не без юмористических реплик. Расскажите о языке персонажей.

У нас есть некоторые персонажи, которые должны общаться на каком-то таком странном полублатном языке. Поэтому Анастасия, когда бралась за финальный текст сценария, сделала словарик компьютерных терминов, которые немного переплетались с матами, немного – с современным кино, немного – с литературой. Они очень хорошо дополнили.



Мультфильм "Виктор_Робот" / Фото "Новое украинское кино"

Англицизмы тоже?

Естественно. Это же роботы, компьютеры, Программирование... все же... это уже компьютерная терминология.

24 июня 2021 года "Виктор_Робот" выйдет в украинских кинотеатрах. Поделитесь вашими переживаниями перед выходом картины и, каких эмоций вы ждете от зрителей после премьеры фильма?

От зрителей мы ожидаем сарафанного радио (улыбается). Именно того, что человек посмотрит кино, напишет об этом, сфотографирует. Таким образом, это приведет больше зрителей в кинотеатры. Это та вещь, которая должна сработать, это то, на что мы надеемся.

Я переживаю, конечно. Показ на большом экране перед аудиторией – это всегда волнует (улыбается).

Вот в одном интервью вы сказали: "Наши дети должны смотреть украинские мультфильмы". Как вы считаете, сколько в Украине качественных мультфильмов? Назовите самые любимые в Украине и за рубежом.

Дети должны смотреть наш продукт, это уже понятно, еще и на фоне конфликтов с Россией. Контент должен быть привязан к тебе, чтобы ты понимал, что ты живешь в этой стране, говоришь на этом языке,

– говорит Анатолий Лавренишин.

Качество контента украинского анимационного.... Ну есть хорошие фильмы. Очень много, собственно, с советских времен осталось. Я сегодня даже просматривал, потому что решил сделать список фильмов от "Виктора_Робота". О фантастике, которая сама на меня повлияла в свое время и легла в основу моего фильма. Вот мне очень понравилось кино по мотивам Стивена Кинга "Бой". История, в которой один мафиози посылает убить другого с помощью дронов. В детстве это выглядело так – "о, солдатики шевелятся", а сейчас это реальный сценарий в нашем мире.

Из современных украинских фильмов – "Похищенная принцесса", и сейчас готовится полнометражная адаптация к "Петрику Пяточкину". Это может быть интересно.



Мультфильм "Виктор_Робот" / Фото "Новое украинское кино"

На каком этапе развития анимационного фильма мы сейчас "стоим"? Чего не хватает украинским мультфильмам?

Видимо, зарождение индустрии.

За 30 лет независимости у нас всего 4 полнометражных фильма,

– рассказывает Анатолий Лавренишин.

Так получается, что примерно раз в 6 лет выпускается один, а должно быть хотя бы каждый год. Тогда люди, которые это делают, натренируют руку и будут делать это все лучше и лучше. Надо, чтобы были большие студии, больше инвестиций. Важно, чтобы продукт дошел до зрителя, получил финансовую основу этого всего и получил эмоциональный отклик людей.

На днях наткнулась на информацию, что издательство "Ранок" издаст книгу о "Викторе_Роботе". Чья это была идея?

Это идея Анастасии Лавренишин, поскольку она писала сценарий, который закончила в начале производства и два года ходила с мыслью – а что же дальше? У нас столько идей, столько всего придумано, вся эта Вселенная. Под конец производства фильма мы решили все же проконсультироваться с ученым. Мы нашли человека – Татьяну Ковальчук-Скороходик. Она занимается астрологией, астрономией, планетами и космосом. Вот мы ей показали это кино и спросили: "Так, слушай, а скажи нам, пожалуйста, а там все правильно?". Она сидела смотрела, написала много текста: "Так или так вот это может быть, эта энергия может трансформироваться в эту энергию, роботы могут делать это...".



"Дневник собирателя планет" / Фото из фейсбука Анастасии Лавренишин

Ого, да это целая Вселенная, которую нужно описать,

– в какой-то момент сказала Анастасия.

В фильме все же – детали этой Вселенной, а хотелось бы описать ее еще более целостно. Поэтому и появилась идея написать эту книгу. Мы долго думали, что же написать, потому что просто пересказать историю – было бы неинтересно. Решили сделать "Дневник собирателя планет" об этом самом деде. Мы следим за ним еще с детства, со школы. Он влюбляется в девушку Зоряну, они разъезжаются по разным планетам, и вот он придумывает, что он сделает для нее Солнечную систему. Они там будут жить вместе. Таким образом, Настя с помощью нашего астрофизика книжку написала быстро, кажется, за лето.

Я так понимаю, вы волновались, чтобы фактический материал весь был правильным?

Ну да, чтобы логика была. Татьяна Ковальчук-Скороходик давала свои комментарии – технические и научные. К книге у нас был довольно серьезный подход.

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Что вы хотите еще попробовать в своей режиссерской карьере? Поделитесь с нами вашими планами на ближайшее будущее.

Планов много, но не хочется рассказывать, чтобы у меня все получилось (улыбается). Очень интересует интерактив. У меня был проект "Люба Жу", в основе которого сборник интерактивных сказок Анастасии Лавренишиной. Очень хочется его доделать, и, кроме того, сделать такую кроссмедийную платформу, где будет и анимация, и интерактивные сказки, и печатный материал. Важно, чтобы все время это сочеталось между собой. И здесь, собственно, идея создания книги по "Виктору_Роботу" – хотелось, чтобы был мир вокруг этого.



Мультфильм "Виктор_Робот" / Фото "Новое украинское кино"

Традиционно, в завершение беседы предлагаю Вам небольшой блиц.

Кино или книга?

Я больше люблю кино. Я пошел бы в кино, если будет возможность (улыбается),

– делится Анатолий Лавренишин.

1 совет начинающим режиссерам.

Лучше работать со сценарием и иметь четкое понимание драматургии.

Ваши 3 эмоции, когда вы закончите проект.

Спокойствие, если проект удачный;

Радость, если публика реагирует. Потому что после просмотра, ты получаешь такую волну эмоций, что тебя наполняет надолго;

Понимание, что нужно делать, даже если кино неудачное. Все равно, надо двигаться дальше. Останавливаться невозможно.

3 украинских мультфильма, которые должен увидеть каждый ребенок.