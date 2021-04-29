В конкурсную программу 8-го Международного кинофестиваля для детей и подростков Чилдрен Кинофест традиционно вошли семь фильмов. В этом году он состоится в гибридном формате.

Чилдрен Кинофест – фестиваль, который 8 лет подряд бесплатно знакомит украинских детей с новейшими европейскими лентами и мировой киноклассикой. В 2021 году событие состоится в гибридном формате: часть фильмов будет показана в кинотеатрах с 28 мая по 2 июня (перечень кинотеатров будет объявлено в мае), часть – онлайн с 28 мая по 6 июня, на сайте, – сообщила пресс-служба Чилдрен Кинофест.

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Из семи фильмов конкурсной программы аудитория выберет победителя – после просмотра фильмов зрителям будет предложено оценить свои впечатления.

Фильм-открытие "Виктор_робот" Анатолия Лавренишина

Фантастическая анимационная лента уже отмечена Призом зрительских симпатий Одесского международного кинофестиваля и Премии "Кіноколо".

События фильма разворачиваются в далеком будущем. Искусственная звезда, которая должна обеспечивать энергией планеты вокруг себя, не работает. Единственный, кто может ее починить – дедушка маленькой Вики, который и создал это светило. Однако он таинственно исчезает.

"Віктор_Робот" Анатолия Лавренишина 2020 год: смотрите видео

В кинотеатрах будут продемонстрированы следующие три картины из конкурсной программы:

"Как Гитлер украл розового кролика"

Историческая драма, отмеченная Баварской и немецкой кинопремиями. В ленте рассказывается о девятилетней девочке, семья которой вынуждена бежать из родной Германии после прихода к власти нацистов.

"Как Гитлер украл розового кролика" 2019 год: смотрите видео

"Поли"

Французско-бельгийский фильм расскажет о приключениях двух друзей – девочки и пони, которого она освобождает от жизни в неволе.

"Поли" 2020 год: смотрите видео

"Мальчик-гусь"

Эта комедия отправит зрителей в настоящее кинопутешествие. Это лучшая детская лента 2020 года по версии Датской киноакадемии.

"Мальчик-гусь" 2019 год: смотрите видео

Еще три фильма конкурсной программы будут продемонстрированы онлайн:

"Джеки и Опиен"

Нидерландская семейная комедия. Музей, где работает ее мама, стал для 12-летней Джеки вторым домом. Однажды девочка становится свидетелем того, как знаменитая картина Рембрандта вдруг оживает. Женщина, по имени Оопиен, оказывается в реальном мире. Для гостьи с 17 века современность оказывается незаурядным приключением. Джеки решает забрать женщину домой и, похоже, совсем скоро они станут лучшими подругами.

"Джеки и Опиен" 2020 год: смотрите трейлер

"Арктические верблюды"

Норвежская приключенческая документальная картина. Торарин и его сестра Свалин мечтали научиться ездить верхом. Но вместо лошадей, родители купили им двух верблюдов. Совсем скоро семья понимает, что дрессировка этих животных – дело не из самых легких. На поиски профессионального тренера для верблюдов семья отправится в экспедицию в Монголию.

"Арктические верблюды" 2019 год: смотрите трейлер

"Один в космосе"

Шведская фантастическая лента. Недалекое будущее. Люди готовятся покинуть Землю, поскольку она уже непригодна для жизни. Однако на огромный звездолет успевают подняться лишь двое детей. Брат и сестра почти не верят, что смогут найти новый дом, но вдруг в звездолет врезается неопознанный объект и на борту оказывается инопланетянин, которому удается подружиться с детьми.

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"Лисенок Вук"

Приключенческий анимационный фильм покажут на ретроспективном показе, который будет проходить в кинотеатрах и онлайн. Венгерская лента, снятая по мотивам детских рассказов Иштвана Фекете, увидела свет в 1981-м, а в этом году отмечает свое 40-летие. Именно Вук стал вдохновением для имиджа нынешнего Чилдрен Кинофеста.

Фильм-закрытие "Фокстер & Макс" Анатолия Матешко

Украинская фантастическая приключенческая лента является прошлогодним победителем Чилдрен Кинофеста.

Главный герой фильма, двенадцатилетний школьник Макс находит баллончик с нанокрасками, и рисует граффити собаки. Неожиданно рисунок оживает и превращается в пса-наноробота с супервозможностями.

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В рамках Чилдрен Кинофеста также будет показано (в кинотеатрах и онлайн) двадцать лент-финалистов пятого конкурса короткометражных фильмов, снятых детьми.

По традиции, победителей определит жюри украинских кинематографистов:

режиссер-постановщик фантастического анимационного фильма "Виктор_робот" Анатолий Лавренишин,

режиссер драмы "Домой" Нариман Алиев и писательница,

режиссер документального хита "Земля голубая, будто апельсин" Ирина Цилик.

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Зрителям показа также предложат проголосовать и выбрать победителя в номинации "Приз зрительских симпатий". Финалисты будут объявлены 19 мая.

"Я очень рад, что в этом году мы сможем хотя бы частично показывать фильмы в кинотеатрах, и очень надеюсь, что уже в ближайшее время темные залы и большие экраны вернутся к нашей повседневной жизни. Как и всегда, мы отобрали фильмы для детей и подростков от 4 до 13 лет, но призываем приобщаться к просмотрам целыми семьями, ведь главной миссией нашего фестиваля является развитие качественного семейного досуга. Программа насыщена фантастическими приключениями, настоящей дружбой, общением с животными и окружающим миром, но моей любимой программой является конкурс детских работ, поскольку именно в нем мы можем увидеть первые работы будущих звезд украинского кино",

– Илья Дядик, программный директор Чилдрен Кинофеста.

Миссия Чилдрен Кинофеста – развивать в Украине традицию совместных семейных просмотров кино и привлекать детей к созданию кинофильмов. Посещение показов и онлайн-просмотры – бесплатные, по предварительной регистрации на сайте.