Американский мультфильм "Душа" победил в двух номинациях на Оскаре-2021 – "Лучший анимационный фильм" и "Лучшая музыка к фильму". Почетные статуэтки достались режиссеру Питу Доктеру и продюсеру Дане Мюррей.

На звание "Лучшего анимационного фильма" на Оскаре-2021 были номинированы и ленты "Вперед" Дэна Скенлона, "Путешествие на Луну" Глена Кина, "Волчья ватага" Томма Мура и Росса Стюарта, "Барашек Шон" Вилла Бечера. Мультфильм "Душа" от Disney и Pixar прогнозируемо обошел конкурентов и одержал победу.

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Это не первый триумф "Души" режиссера Пита Доктера. Ранее мультфильм был удостоен двух "Золотых глобусов" и двух премий BAFTA.

Сюжет мультфильма "Душа"

В центре сюжета – фантастическая история преподавателя музыки Джо Гарднера. Он просто бредит джазом и однажды даже выходит на сцену джазового клуба. В шаге от своей мечты он умирает в результате несчастного случая, а его душа попадает в потусторонний центр.

Там Джо Гарднер познакомился с душой по имени 22, которая не хочет перерождаться. Именно главный герой показал новому другу, как прекрасно на Земле, и отдал ему свой шанс на жизнь.

"Душа": смотрите трейлер к мультфильму

Главные актеры и роли мультфильма "Душа":