Американський мультфільм "Душа" переміг у двох номінаціях на Оскарі-2021 – "Найкращий анімаційний фільм" та "Найкраща музика до фільму". Почесні статуетки дісталися режисеру Піту Доктеру та продюсерці Дані Мюррей.

На звання "Найкращого анімаційного фільму" на Оскарі-2021 були номіновані й стрічки "Уперед" Дена Скенлона, "Подорож на Місяць" Глена Кіна, "Вовча ватага" Томма Мура та Росса Стюарта, "Баранчик Шон" Вілла Бечера. Мультфільм "Душа" від Disney і Pixar прогнозовано обійшов конкурентів і виборов перемогу.

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Це не перший тріумф "Душі" режисера Піта Доктера. Раніше мультфільм був удостоєний двох "Золотих глобусів" та двох премій BAFTA.

Сюжет мультфільму "Душа"

У центрі сюжету – фантастична історія викладача музики Джо Гарднера. Він просто марить джазом та одного разу навіть виходить на сцену джазового клубу. За крок до своєї мрії він помирає внаслідок нещасного випадку, а його душа потрапляє у потойбічний центр.

Там Джо Гарднер познайомився з душею на ім'я 22, яка не хоче перероджуватись. Саме головний герой показав новому другу, як прекрасно на Землі, та віддав йому свій шанс на життя.

"Душа": дивіться трейлер до мультфільму

Головні актори та ролі мультфільму "Душа":