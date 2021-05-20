Режиссером фильма "Пончары: глобальное закругление"стал номинант премии Оскар Дэвид Силверман ("Симпсоны в кино"," Корпорация монстров", сериал"Симпсоны"). Об этом сообщает пресс-служба фильма Вольга Украина.

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О чем мультфильм "Пончары: глобальное закругление"

Пончары – ну очень забавные создания. Круглые как пончики и пушистые словно хомячки. Но когда двоих из них – веселых и эксцентричных брата и сестру Эда и Оп вдруг затягивает машина времени, выясняется, что в будущем пончары – музейные экспонаты рядом с динозаврами. Нужно срочно изменить ход истории и для этого они отправятся в путешествие по всем эпохам. Им все в новинку и все интересно: хоть пещерные люди, хоть квадрокоптеры... А это значит, что впереди – веселые приключения!

Пончары в попытках спасти свое племя не только увидели первые фейерверки на Большой китайском стене, но и вдохновят на гениальные идеи самых Чарльза Дарвина и Стива Джобса.

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Рассказывая о вдохновении к созданию новой анимации прославленный режиссер и номинант на премию Оскар Дэвид Сильверман отметил: "Всегда хотел снять фильм о чем-то необычном. Собачки, котики, детишки – это все мило, но уже было. А пончар – конечно нет. Почему? Потому что они вымерли! Шучу! На самом деле это был очень оригинальный и классный концепт от трех авторов "Симпсонов", я уже работал с этими сценаристами и полностью доверился их чувству юмора и таланта. Это очень остроумная и классная история. К этому же – абсолютно семейная".



Кадр из анимации "Пончары: глобальное закругление" / Фото "Планета кино"

Елена Кравец рассказала о своем участии в проекте "Пончары: Глобальное закругления: "Я очень люблю качественную анимацию и очень люблю дубляж, дарить свой голос волшебному персонажу – это само по себе прекрасное и очень сильное ощущение. "Пончары" – это яркий, добрый и смешной мультфильм, который рассказывает о настоящей дружбе, смелость, отношения братьев и сестер. Персонажи вызывают только теплые чувства – они такие уютные, забавные, пушистые, настоящие вкусности!".

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Александр Педан поделился своими эмоциями от работы: "Я убежден, что украинский дубляж – один из самых сильных, а озвучивать анимационных персонажей – это моя огромная страсть, погружаюсь с головой в процесс. На этот раз я стал пончаром Эдом и это было невероятно! Как говорит мой сын, "Пончары" – это бомба-пушка-ракета. Это мега-позитивная, очень веселая и добрая анимация, для детей любого возраста и их родителей, в котором есть место и приключениям, и раскрытию важных человеческих качеств и ценностей".

Актеры мультфильма "Пончары: глобальное закругление"

Адам Дивайн;

Рейчел Блум;

Кен Джонг;

Кэтрин О'Хара;

Зази Битц;

Алекс Борштейн;

Джим Джефферис.

Сценаристы:

Джоэль Х. Коэн – три премии Emmy; "Симпсоны в кино", сериал "Симпсоны";

Джон Фринк – шесть премий Emmy; "Симпсоны в кино", сериалы "Симпсоны", "Салон Вероники";

Роб ЛаЗебник – четыре премии Emmy; сериалы "Симпсоны", "Клава, давай!", "Шоу Эллен".

Украинские зрители должны были одними из первых в мире увидеть приключения Пончаров на больших экранах еще в марте, но в связи с очередным закрытием кинотеатров из-за усиления карантина – анимация была перенесена.

Анимационная приключенческая комедия "Пончары: глобальное закругление" в кино выйдет 20 мая 2021 года.