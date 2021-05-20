Режисером фільму “Пончари: Глобальне заокруглення” став номінант премії Оскар Девід Сілверман ("Сімпсони в кіно", "Корпорація монстрів", серіал "Сімпсони"). Про це повідомляє пресслужба фільму Вольга Україна.

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Про що мультфільм “Пончари: Глобальне заокруглення”

Пончари – ну дуже кумедні створіння. Округлі як пончики й пухнасті немов хом'ячки. Але коли двох з них – веселих та ексцентричних брата та сестру Еда й Оп раптом затягує машина часу, з'ясовується, що в майбутньому пончари – музейні експонати поряд з динозаврами. Потрібно терміново змінити хід історії й для цього вони вирушать у мандрівку всіма епохами. Їм все в новинку і все цікаво: хоч печерні люди, хоч квадрокоптери... А це значить, що попереду – веселі пригоди!

Пончари у спробах врятувати своє плем’я не тільки побачили перші феєрверки на Великому китайському мурі, а й надихнуть на геніальні ідеї самих Чарльза Дарвіна та Стіва Джобса.

“Пончари: Глобальне заокруглення” 2021: дивіться трейлер

Розповідаючи про натхнення до створеня нової анімації прославлений режисер та номінант на премію Оскар Девід Сільверман зазначив: “Завжди хотів зняти фільм про щось незвичайне. Собачки, котики, дітлахи – це все мило, та вже було. А пончар – звичайно що ні. Чому? Бо вони вимерли! Жартую! Насправді це був дуже оригінальний та класний концепт від трьох авторів “Сімпсонів”, я вже працював з цими сценаристами та повністю довірився їх почуттю гумору та таланту. Це дуже дотепна і класна історія. До цього ж – абсолютно сімейна”.



Кадр з анімації “Пончари: Глобальне заокруглення” / Фото "Планета кіно"

Олена Кравець розповіла про свою участь в проєкті "Пончари: Глобальне закруглення: "Я дуже люблю якісну анімацію і дуже люблю дубляж, дарувати свій голос чарівному персонажу – це саме по собі прекрасне та дуже сильне відчуття. "Пончари" – це яскравий, добрий і смішний мультфільм, який розповідає про справжню дружбу, сміливість, відносини братів та сестер. Персонажі викликають тільки теплі почуття – вони такі затишні, кумедні, пухнасті, справжні смаколики!".

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Олександр Педан поділився своїми емоціями від роботи: "Я переконаний, що український дубляж – один з найсильніших, а озвучувати анімаційних персонажів – це моя величезна пристрасть, занурююся з головою в процес. Цього разу я став пончаром Едом і це було неймовірно! Як каже мій син, "Пончари" – це бомба-пушка-ракета. Це мега-позитивна, дуже весела і добра анімація, для дітей будь-якого віку та їхніх батьків, в якому є місце і пригодам, і розкриттю важливих людських якостей та цінностей".

Актори мультфільму “Пончари: Глобальне заокруглення”

Адам Дівайн;

Рейчел Блум;

Кен Джонг;

Кетрін О'Хара;

Зазі Бітц;

Алекс Борштейн;

Джим Джефферіс.

Сценаристи:

Джоель Х. Коен – три премії Emmy; "Сімпсони в кіно", серіал "Сімпсони";

Джон Фрінк – шість премій Emmy; "Сімпсони в кіно", серіали "Сімпсони", "Салон Вероніки";

Роб ЛаЗебник – чотири премії Emmy; серіали"Сімпсони", "Клава, давай!", "Шоу Еллен".

Українські глядачі повинні були одними з перших у світі побачити пригоди Пончарів на великих екранах ще у березні, але у зв’язку з черговим закриттям кінотеатрів через посилення карантину – анімація була перенесена.

Анімаційна пригодницька комедія “Пончари: Глобальне заокруглення” в кіно вийде 20 травня 2021 року.