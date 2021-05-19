Сиквел анимационного фильма "Корпорация монстров" расскажет о старых друзьях-коллегах Джеймсе Би Салливане (Салли) и Майкле Вазовских, которые приспосабливаются к новым реалиям. События мультсериала "Монстры на работе" развиваются после финала оригинального фильма.

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Сезон анимационного сиквела будет состоять из 10 серий. Премьера первой серии анонсирована на 4 июля 2021 года, исключительно на Disney+.

Главным героем мультсериала станет Тайлер Таскмун, юный монстр, который только что устроился на работу в корпорацию. Но все изменилось: благодаря открытию главных героев "Корпорации монстров" чудовища теперь стараются не запугать, а рассмешить детей – так производится в 10 раз больше энергии.

"Монстры на работе" 2021: смотрите трейлер

Напомним, что события оригинального мультфильма "Корпорация монстров" (2001) происходят где-то в параллельном мире, где есть город Монстрополис. В нем живут монстры, страшные и порой смешные. Главным предприятием города является фабрика страха – "Корпорация монстров". Сотрудники пугают детей ночью, добывая крик, который превращается в энергию, за счет которой живет город. После трогательной и разоблачающей здодеев истории предприятие переходит на добычу энергии от смеха.

"Корпорация монстров" 2001: смотрите трейлер