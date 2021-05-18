Netflix выпустил новый трейлер своей телеадаптации Sweet Tooth, основанный на одноименном комиксе DC / Vertigo Джеффа Лемира. Издание Collider охарактеризовало новый трейлер сериала как "Бэмби" в мире "Безумного Макса" (Mad Max).

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Премьера Sweet Tooth состоится на Netflix – 4 июня 2021 года.

Хоть первый трейлер и сфокусирован на том, чтобы объяснить природу мальчика-гибрида, но этот трейлер призван заинтриговать событиями постапокалиптического мира. Становится понятно, что за мальчиком-оленем по имени Гас охотятся охотники-браконьеры. Но не только за Гасом, а также за всеми существующими детьми-гибридами. Охотники поставили цель истребить их всех, ведь, по их мнению, разруха на Земле началась вследствие их появления.

Также Netflix предлагает регистрацию на допремьерный показ сериала с лимитированным количеством мест. Чтобы зарегистрироваться и получить возможность посмотреть сериал о невероятном мальчике-олене, нужно заполнить заявку на сайте премьеры. В сериале снимались: Кристиан Конвери (Керосин),

Нонсо Анози,

Адиль Ахтар,

Элизе Веллани,

Стефания Оуэн,

Дания Рамирес,

Нил Сандиландс,

Уилл Форте (отец Гаса),

Джеймс Бролин (рассказчик).