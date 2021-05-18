Netflix презентовала второй трейлер Sweet Tooth / Netflix
За две недели до премьеры стриминговий сервис Netflix презентовал новый зрелищный трейлер будущего сериала Sweet Tooth: мальчика с оленьими рогами, в котором раскрывается главная миссия маленького героя-гибрида – подробнее читайте на Кино 24.
Netflix выпустил новый трейлер своей телеадаптации Sweet Tooth, основанный на одноименном комиксе DC / Vertigo Джеффа Лемира. Издание Collider охарактеризовало новый трейлер сериала как "Бэмби" в мире "Безумного Макса" (Mad Max).
Премьера Sweet Tooth состоится на Netflix – 4 июня 2021 года.
Хоть первый трейлер и сфокусирован на том, чтобы объяснить природу мальчика-гибрида, но этот трейлер призван заинтриговать событиями постапокалиптического мира. Становится понятно, что за мальчиком-оленем по имени Гас охотятся охотники-браконьеры. Но не только за Гасом, а также за всеми существующими детьми-гибридами. Охотники поставили цель истребить их всех, ведь, по их мнению, разруха на Земле началась вследствие их появления.
Официальный сюжет Sweet Tooth
Нам рассказывают историю о том, как десять лет назад "Большой крах" вызвал хаос в мире и привел к загадочному появлению гибридов-детей, рожденных наполовину людьми, наполовину животными. Никто не знает, являются ли гибриды причиной или результатом вируса, многие люди опасаются их и охотятся на них. После десяти лет безопасной жизни в своем уединенном лесном доме гибрид мальчика-оленя по имени Гас (Кристиан Конверт) неожиданно подружился с бродячим одиночкой по имени Джепперд (Нонсо Анози). Вместе они отправляются в необычное приключение в поисках ответов – о происхождении Гаса и о прошлом Джепперда. Но их история полна неожиданных союзников и врагов. Гас быстро понимает, что большой и опасный мир за пределами леса сложнее, чем он мог себе представить.