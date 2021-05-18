Netflix презентувала другий трейлер Sweet Tooth / Netflix
За два тижні до прем'єри стримінговий сервіс Netflix презентував новий видовищний трейлер майбутнього серіалу Sweet Tooth: хлопчика з оленячими рогами, в якому розкривається головна місія маленького героя-гібрида – детальніше читайте на Кіно 24.
Netflix випустив новий трейлер своєї телеадаптаціі Sweet Tooth, заснований на однойменному коміксі DC / Vertigo Джеффа Леміра. Видання Collider охарактеризувало новий трейлер серіалу як "Бембі" у світі "Божевільного Макса" (Mad Max).
Прем'єра Sweet Tooth відбудеться на Netflix – 4 червня 2021 року.
Хоч перший трейлер і сфокусований для того, щоб пояснити природу хлопчика-гібрида, натомість цей трейлер покликаний заінтригувати подіями постапокаліптичного світу. Стає зрозуміло, що за хлопчиком-оленем на ім'я Гас полюють мисливці-браконьєри. Але не тільки за Гасом, а також за усіма існуючими дітьми-гібридами. Мисливці поставили за мету винищити їх усіх, адже, на їхню думку, розруха на Землі почалась в наслідок їх появи.
Офіційний сюжет Sweet Tooth
Нам розповідають історію про те, як десять років тому "Великий крах" викликав хаос в світі і привів до загадкової появи гібридів-дітей, народжених наполовину людьми, наполовину тваринами. Ніхто не знає, чи є гібриди причиною або результатом вірусу, багато людей побоюються їх і полюють на них. Після десяти років безпечного життя в своєму усамітненому лісовому будинку гібрид хлопчика-оленя на ім'я Гас (Крістіан Конверт) несподівано подружився з мандрівним одинаком на ім'я Джепперд (Нонсо Анозі). Разом вони відправляються в незвичайну пригоду на пошук відповідей – про походження Гаса та про минуле Джепперда. Але їх історія сповнена несподіваних союзників та ворогів. Гас швидко розуміє, що великий та небезпечний світ за межами лісу складніший, ніж він міг собі уявити.