Netflix випустив новий трейлер своєї телеадаптаціі Sweet Tooth, заснований на однойменному коміксі DC / Vertigo Джеффа Леміра. Видання Collider охарактеризувало новий трейлер серіалу як "Бембі" у світі "Божевільного Макса" (Mad Max).

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Прем'єра Sweet Tooth відбудеться на Netflix – 4 червня 2021 року.

Хоч перший трейлер і сфокусований для того, щоб пояснити природу хлопчика-гібрида, натомість цей трейлер покликаний заінтригувати подіями постапокаліптичного світу. Стає зрозуміло, що за хлопчиком-оленем на ім'я Гас полюють мисливці-браконьєри. Але не тільки за Гасом, а також за усіма існуючими дітьми-гібридами. Мисливці поставили за мету винищити їх усіх, адже, на їхню думку, розруха на Землі почалась в наслідок їх появи.

Також Netflix пропонує реєстрацію на допрем'єрний показ серіалу з лімітованою кількістю місць. Щоб зареєструватись та отримати можливість переглянути серіал про неймовірного хлопчика-оленя, потрібно заповнити заявку на сайті прем'єри.

У серіалі знімалися: Крістіан Конвері (Гас),

Нонсо Анозі,

Аділь Ахтар,

Елізе Веллані,

Стефанія Оуен,

Данія Рамірес,

Ніл Санділандс,

Вілл Форте (батько Гаса),

Джеймс Бролін (оповідач).