Каждый год 12 мая поклонники культового сатирического сериала "Симпсоны" празднуют важную дату: день рождения Гомера Симпсона. В 2021 году у Гомера полукруглая дата: главному герою "Симпсонов" исполнилось 65 лет.

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Фанаты определяют возраст Гомера, ориентируясь на водительские права, показанные в одном из эпизодов "Симпсонов". В этом году американский актер Джозеф Гордон-Левитт ("Начало", "500 дней лета") напомнил о знаменательной дате пользователям социальной сети Twitter, поделившись снимком водительских прав культового персонажа.

Даже официальный аккаунт Книги рекордов Гиннеса в Twitter, который не считает Гомера лучшим папой мира, присоединился к волне поздравлений по случаю Дня рождения "лучшего анимационного папы" и "короля всех пап". D'oh!

ТОП-10 лучших серий о семейке Симпсонов

1. Marge Vs The Monorail (4 сезон, 12 серия)

Народ Спрингфилда никогда нельзя было назвать ответственными гражданами, но их глупость часто приводит к каким-то веселым событиям. В этом классическом эпизоде город решает приобрести монорельсы у теневого путешествующего продавца. Подозрения Мардж начинают расти относительно безопасности новой покупки, а Гомера называют монорельсовым проводником.



Гомер-проводник / IMDb

2. You Only Move Twice (8 сезон, 2 эпизод)

Гомер устраивается на новую увлекательную работу в городке под названием Сайпрес-Крик в загадочной корпорации Globex. Новый босс Гомера, Хэнк Скорпио, оказывается дружелюбным и восторженным. Он похож на злодея Джеймса Бонда, но Гомер не учитывает этого факта. В эпизоде много интересных моментов, когда семья Симпсонов пытается вписаться в свою новую необычно совершенную жизнь в новом городе.



Новый босс Гомера, Хэнк Скорпио и семья Симпсонов / IMDb

3. Cape Feare (8 сезон, 2 эпизод)

Второй Номер Боб оказался одним из лучших персонажей Симпсонов. Он же Роберт Андерданк Тервиллигер – безумный гений как бы создан для таких триллерных эпизодов. В пародии на римейк "Мыс страха" Мартина Скорсезе Боб освобождается из тюрьмы и отправляется отомстить Барту.



Второй Номер Боб пытается отомстить Барту / Скриншот из сериала

4. Homer's Enemy (8 сезон, 23 серия)

Немногие персонажи оказали влияние на Симпсонов только одним появлением, как Фрэнк Граймс. Профессиональный и трудолюбивый вдохновитель, Граймс наконец устраивается на АЭС, где он вынужден работать вместе с Гомером Симпсоном. Он признает Гомера некомпетентным и сходит с ума от его случайного успеха.



Гомер Симпсон на рабочем месте / IMDb

5. Who Shot Mr. Burns Part 1 (6 сезон, 25 серия)

Эпизод в основном посвящен мистеру Бернсу, одному из самых злых и требовательных персонажей шоу. После нахождения краденых запасов нефти у жителей Спрингфилда Бернс обретает в городе много врагов, что приводит к страшному концу (или не совсем) – один из граждан, которые жаждут справедливости, стреляет в него в конце эпизода. Кто бы мог пойти на такой решительный шаг?



Напуганные жители Спрингфилда / Screenrant

6. Deep Space Homer (5 сезон, 15 серия)

Один из эпизодов сериала, который превращает серию в насыщенную сагу, наполненную смехом и волнениями. История начинается с недовольства работой Гомера на АЭС и приводит развитие событий к его обучению в NASA. И у Гомера происходит захватывающее космическое приключение с участием Базза Олдрина.



Гомер Симпсон на космическом корабле / Screenrant

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7. Rosebud (5 сезон, 4 серия)

Симпсоны любят вспоминать и пародировать известные фильмы, а иногда даже посвящают этому целые эпизоды. "Бутон розы" является пародией на "Гражданина Кейна" с мистером Бернсом в главной роли. Он пытается вернуть часть своего потерянного детства.



Мистер Бернс в детстве / Wikipedia

8. Homer's Barbershop Quartet (5 сезон, 1 серия)

Эпизод является веселой сатирой на известных "Битлз" и их историю успеха. Команда Гомера, Скиннера, Апу и Барни в качестве музыкальной группы – оказывается идеальной командой для шоу-бизнеса и музыкального мира.



Парикмахерский квартет Гомера / Screenrant

9. Who Shot Mr. Burns? Parts Two (7 сезон, 1 серия)

В этом эпизоде наконец становятся понятными детали загадочного покушения на убийство мистера Бернса.



Гомер Симпсон и мистер Бернс / Gamesradar

10. And Maggie Makes Three (6 сезон, 13 серия)

Не совсем смешной, но самый драматичный эпизод в истории всего сериала, который задевает за живое! Нам рассказывают историю появления Мэгги и объясняют причину, почему некомпетентный Гомер работает на АЭС.



Мардж, Гомер и Мэгги Симпсоны / Puzzledpagan