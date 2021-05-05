В твиттере стриминга опубликовано постер короткометражки, на котором изображена Мэгги Симпсон в образе Люка Скайуокера и еще одного персонажа в роли Дарта Мола.

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На постере написано – "Мэгги Симпсон в фильме" Сила пробуждается после сна". По сюжету Мэгги борется с темными силами, а также сталкивается с молодыми падаванами, лордами ситхов, знакомыми дроидами и мятежниками.

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Режиссер пародийной короткометражки "Симпсонов" – Дэвид Сильверман. Она стала первым фильмом в серии "Симпсоны", которые Disney+ будет выпускать в течение года.