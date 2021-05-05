У твітері стрімінгу опубліковано постер короткометражки, на якому зображено Меггі Сімпсон в образі Люка Скайвокера та ще одного персонажа в ролі Дарта Мола.

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На постері написано – "Меггі Сімпсон у фільмі "Сила пробуджується після сну". За сюжетом Меггі бореться з темними силами, а також стикається з молодими падаванами, лордами ситхів, знайомими дроїдами та бунтівниками.

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Режисер пародійної короткометражки "Сімпсонів" – Девід Сільверман. Вона стала першим фільмом в серії "Сімпсони", які Disney+ випускатиме протягом року.