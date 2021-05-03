С первого мая пользователям медиасервиса Megogo стала доступной библиотека фильмов и мультфильмов студии Disney. Теперь на платформе можно посмотреть фильмы из франшиз "Звездных войн" и Marvel.

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Какими фильмами пополнилась библиотека Megogo

Контент медиасервиса пополнился на более, чем 100 новых фильмов. Среди которых:

"Kingsman: Золотое кольцо" (2017)

"Дэдпул 2" (2018)

"Мстители" (2012)

"Мстители: Эра Альтрона" (2015)

"Мстители: Война бесконечности" (2018)

"Форма воды" (2018)

"Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (2018)

"Железный человек" (2008)

"Железный человек 2" (2010)

"Железный человек 3" (2013)



Фильмы студии Disney доступны на Megogo / Скриншот

Важно. Фильмы можно посмотреть только по подписке.

"Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза" (1999)

"Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов" (2002)

"Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов" (2005)

"Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда" (1977)

"Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар" (1980)

"Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая" (1983)

"Звёздные войны: Пробуждение силы" (2015)

"Изгой-один. Звёздные войны: Истории" (2016)

"Звёздные войны: Последние джедаи" (2017)

"Хан Соло. Звёздные войны: Истории" (2018)

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