С первого мая пользователям медиасервиса Megogo стала доступной библиотека фильмов и мультфильмов студии Disney. Теперь на платформе можно посмотреть фильмы из франшиз "Звездных войн" и Marvel.

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Какими фильмами пополнилась библиотека Megogo

Контент медиасервиса пополнился на более, чем 100 новых фильмов. Среди которых:

  • "Kingsman: Золотое кольцо" (2017)
  • "Дэдпул 2" (2018)
  • "Мстители" (2012)
  • "Мстители: Эра Альтрона" (2015)
  • "Мстители: Война бесконечности" (2018)
  • "Форма воды" (2018)
  • "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" (2018)
  • "Железный человек" (2008)
  • "Железный человек 2" (2010)
  • "Железный человек 3" (2013)

Скриншот
Фильмы студии Disney доступны на Megogo / Скриншот

  • "Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза" (1999)
  • "Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов" (2002)
  • "Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов" (2005)
  • "Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда" (1977)
  • "Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар" (1980)
  • "Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая" (1983)
  • "Звёздные войны: Пробуждение силы" (2015)
  • "Изгой-один. Звёздные войны: Истории" (2016)
  • "Звёздные войны: Последние джедаи" (2017)
  • "Хан Соло. Звёздные войны: Истории" (2018)

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