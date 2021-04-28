На Megogo не будет сериалов и фильмов, приобретенных в сервисе Amediateka. Об этом Megogo сообщил пользователям в рассылке.

По решению правообладателя контент Amediateka больше не будет доступен для подписчиков онлайн-кинотеатра Megogo. В результате чего, с 1 мая материалы Amediateka будут доступны только на сервисе OLL.TV.

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Что известно об Amediateka. Это российский онлайн-кинотеатр. С 2017 года на платформе проходят премьеры новых проектов HBO одновременно со всем миром, а также ведущих телеканалов и студий мира – FOX, ABC, BBC, Sony Pictires и другими.

Какой контент исчезнет

Таким образом, сервис Megogo остается без фильмов и сериалов HBO, например:

"Игра престолов",

"Секс и город",

"Новый Папа",

"Мейр из Исттауна",

"Настоящий детектив" и других.

Стоит отметить, что приобретенным у HBO контентом Amediateka продолжают пользоваться другие украинские онлайн-кинотеатры, в частности OLL.TV, который заявил, что теперь – это его эксклюзив. Доступ к такому контенту остается лишь на партнерских платформах Vodafone TV и Интерактивное TV от Укртелеком.

Справка. Сервис OLL.TV входит в Медиа Группу Украина олигарха Рината Ахметова.