Российский дистрибьютор Amediateka покидает украинский онлайн-кинотеатр Megogo
На Megogo не будет сериалов и фильмов, приобретенных в сервисе Amediateka. Об этом Megogo сообщил пользователям в рассылке.
Источник:The Village Украина
По решению правообладателя контент Amediateka больше не будет доступен для подписчиков онлайн-кинотеатра Megogo. В результате чего, с 1 мая материалы Amediateka будут доступны только на сервисе OLL.TV.
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Что известно об Amediateka.Это российский онлайн-кинотеатр. С 2017 года на платформе проходят премьеры новых проектов HBO одновременно со всем миром, а также ведущих телеканалов и студий мира – FOX, ABC, BBC, Sony Pictires и другими.
Какой контент исчезнет
Таким образом, сервис Megogo остается без фильмов и сериалов HBO, например:
- "Игра престолов",
- "Секс и город",
- "Новый Папа",
- "Мейр из Исттауна",
- "Настоящий детектив" и других.
Стоит отметить, что приобретенным у HBO контентом Amediateka продолжают пользоваться другие украинские онлайн-кинотеатры, в частности OLL.TV, который заявил, что теперь – это его эксклюзив. Доступ к такому контенту остается лишь на партнерских платформах Vodafone TV и Интерактивное TV от Укртелеком.
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