На Megogo більше не буде серіалів та фільмів, придбаних у сервісі Amediateka. Про це Megogo повідомив користувачам у розсилці.

За рішенням правовласника контент Amediateka більше не буде доступний для підписників онлайн-кінотеатру Megogo. Внаслідок чого, з 1 травня матеріали Amediateka будуть доступні лише на сервісі OLL.TV.

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Що відомо про Amediateka. Це російський онлайн-кінотеатр. З 2017 року на платформі проходять прем'єри нових проектів HBO одночасно з усім світом, а також провідних телеканалів і студій світу – FOX, ABC, BBC, Sony Pictires та іншими.

Який контент зникне

Таким чином, сервіс Megogo залишається без фільмів та серіалів HBO, наприклад:

"Гри престолів",

"Секс і місто",

"Новий Папа",

"Мейр з Істтауна",

"Справжній детектив" та інших.

Варто відзначити, що придбаним у HBO контентом Amediateka продовжують користуватися інші українські онлайн-кінотеатри, зокрема OLL.TV, який заявив, що тепер – це його ексклюзив. Доступ до такого контенту залишається лише на партнерських платформах Vodafone TV і Інтерактивне TV від Укртелеком.

Довідка. Сервіс OLL.TV входить в Медіа Групу Україна олігарха Ріната Ахметова.