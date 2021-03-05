Кажется, мультсериал "Симпсоны" не будет окончания. Авторы популярного проекту объявили, что будут снимать 33 и 34 сезона.

Американский телеканал Fox не намерена закрывать один из самых продолжительных мультсериалов в истории кино. Сейчас "Симпсоны" продлен еще на 2 сезона, которые завершатся в 2023 году.

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Автор шоу Мэтт Гроунинг уже приступил к работе и отметил, что зрителей ждет немало сюрпризов. По его словам, Милхаус заменит свои знаменитые очки на контактные линзы. Кроме этого, у Гомера станет на 1 волос меньше, а Барт в 33 раз отпразднует день рождения.

Все в "Симпсонах" удовлетворении продолжением показа, и мы планируем много больших сюрпризов,

– добавил Мэтт Гроунинг.

"Симпсоны": коротко о сериале

Мультсериал "Симпсоны" показывают с 1989 года. С новыми сезонами он будет состоять из 757 серий. А уже 21 марта 2020 на сторонников "Симпсонов" ждет особое событие – к релизу готовят юбилейный 700 эпизод.

Интересно, что количество киноманов, которые охотно просматривают этот проект, с годами не уменьшается. По данным Deadline , на разных платформах новые серии "Симпсонов" смотрят более 7 миллионов зрителей.

В чем же секрет успеха этого мультсериала? Это отличный юмор и немного мистики. По сюжету, супруги со Спрингфилда Гомер и Мардж со своими детьми Бартом, Лизой и Мэгги попадают в курьезные ситуации, от которых невозможно удержать смех. Кроме этого, немало событий в "Симпсонах" является пророческими, что каждый раз поражает зрителей. В частности, авторы проекту предположили, что Дональд Трамп будет президентом, а также вручение Нобелевской премии по экономике Бенгт Гольмстрему, Кубок мира 2014 года и выступление Леди Гаги с зрелищным перформансом.