В "Симпсонах" показали 20 января 2021 года: каким создатели мультфильма видели день инаугурации
Мультсериал "Симпсоны" получил бешеную популярность в мире и не теряет ее даже через 32 года существования шоу. И это не удивительно, ведь лента поднимает важные вопросы и иногда даже предсказывает события. Каким авторы новых серий "Симпсонов" видели 20 января 2021 года – смотрите на Kino 24.
20 января в "Симпсонах"
В Вашингтоне продолжается инаугурация нового президента США Джо Байдена. И пока весь мир наблюдает за ходом торжественной части, 24 канал решил вспомнить, как в культовом мультфильме "Симпсоны" показали 20 января 2021 года.
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Серия с названием "Домик ужасов на дереве ХХХІ" вышла еще в ноябре 2020-го. Лента начинается со дня президентских выборов, когда Мардж напоминает Гомеру сходить на избирательный участок. Но мужчина заснул во дворе своего дома, так и не отдав свой голос за кого-то из кандидатов.
Что же такого может произойти?
– подчеркивает он.
После этого авторы "Симпсонов" показали 20 января 2021 года – день инаугурации. Перед зрителями предстает постапокалиптический город в сплошной разрухе.
20 января 2021 года в "Симпсонах" / Фото Twitter
На фоне этого Гомер уже сидит в доспехах и пьет пиво. Но его идиллию нарушает появление всадников апокалипсиса – Мора, Войны и Голода. Сопровождает их всадник с флагом с названием серии.
20 января 2021 года в "Симпсонах": смотрите видео
Пророческие фрагменты в "Симпсонах"
Неоднократно события "Симпсонов" были пророческими. В частности, более 10 лет назад авторы ленты показали будущее, в котором Лиза возглавила США после Дональда Трампа.
Дональд Трамп в мультфильме "Симпсоны" / Фото Кадр из сериала
Но на этом интересные совпадения в истории и мультфильме не завершились. В ленте показали визит Трампа в Саудовскую Аравию, вручение Нобелевской премии по экономике Бенгту Хольмстрёму, кризис в Греции, Кубок мира 2014 года или нападение тигра на Роя Горна.
Реакция сети на выпуск "Симпсонов"
Именно поэтому в сети активно реагировали на новые серии "Симпсонов". Остроумные юзеры Твиттера отметили, что лучше, если бы в этом случае авторы мультсериала ошибались. Другие же шутили, что стоит уже готовиться к событиям 2021 года.
А я еще ожидал, что все будет хорошо,
– шутили в сети.
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