Мультсериал "Симпсоны" получил бешеную популярность в мире и не теряет ее даже через 32 года существования шоу. И это не удивительно, ведь лента поднимает важные вопросы и иногда даже предсказывает события. Каким авторы новых серий "Симпсонов" видели 20 января 2021 года – смотрите на Kino 24.

20 января в "Симпсонах"

В Вашингтоне продолжается инаугурация нового президента США Джо Байдена. И пока весь мир наблюдает за ходом торжественной части, 24 канал решил вспомнить, как в культовом мультфильме "Симпсоны" показали 20 января 2021 года.

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Серия с названием "Домик ужасов на дереве ХХХІ" вышла еще в ноябре 2020-го. Лента начинается со дня президентских выборов, когда Мардж напоминает Гомеру сходить на избирательный участок. Но мужчина заснул во дворе своего дома, так и не отдав свой голос за кого-то из кандидатов.

Что же такого может произойти?

– подчеркивает он.

После этого авторы "Симпсонов" показали 20 января 2021 года – день инаугурации. Перед зрителями предстает постапокалиптический город в сплошной разрухе.



20 января 2021 года в "Симпсонах" / Фото Twitter

На фоне этого Гомер уже сидит в доспехах и пьет пиво. Но его идиллию нарушает появление всадников апокалипсиса – Мора, Войны и Голода. Сопровождает их всадник с флагом с названием серии.

20 января 2021 года в "Симпсонах": смотрите видео

Пророческие фрагменты в "Симпсонах"

Неоднократно события "Симпсонов" были пророческими. В частности, более 10 лет назад авторы ленты показали будущее, в котором Лиза возглавила США после Дональда Трампа.



Дональд Трамп в мультфильме "Симпсоны" / Фото Кадр из сериала

Но на этом интересные совпадения в истории и мультфильме не завершились. В ленте показали визит Трампа в Саудовскую Аравию, вручение Нобелевской премии по экономике Бенгту Хольмстрёму, кризис в Греции, Кубок мира 2014 года или нападение тигра на Роя Горна.

Реакция сети на выпуск "Симпсонов"

Именно поэтому в сети активно реагировали на новые серии "Симпсонов". Остроумные юзеры Твиттера отметили, что лучше, если бы в этом случае авторы мультсериала ошибались. Другие же шутили, что стоит уже готовиться к событиям 2021 года.

А я еще ожидал, что все будет хорошо,

– шутили в сети.

So January 2021 will be worse???

Are the Simpsons from the future tfffff????

And the guy was in a mask so Covid still exists... pic.twitter.com/ckTT1sTiGo — Mjaltëza (@movieaddicted5) November 4, 2020