Мультсеріал "Сімпсони" отримав шалену популярність у світі та не втрачає її навіть за 32 роки існування шоу. І це не дивно, адже стрічка порушує важливі питання та інколи навіть пророкує події. Яким автори нових серій "Сімпсонів" бачили 20 січня 2021 року – дивіться на Kino 24.

20 січня у "Сімпсонах"

У Вашингтоні триває інавгурація нового Президента США Джо Байдена. І поки весь світ спостерігає за перебігом урочистої частини, 24 канал вирішив пригадати, як у культовому мультфільмі "Сімпсони" показали 20 січня 2021 року.

Дивіться також У "Сімпсонах" передбачили смерть Джорджа Флойда: правда чи фейк

Серія із назвою "Будиночок жахів на дереві ХХХІ" вийшла ще у листопаді 2020-го. Стрічка починається з дня президентських виборів, коли Мардж нагадує Гомеру сходити на виборчу дільницю. Але чоловік заснув у дворі свого будинку, так і не віддавши свій голос за будь-якого з кандидатів.

Що ж такого може статися?

– наголошує він.

Після цього автори "Сімпсонів" показали 20 січня 2021 року – день інавгурації. Перед глядачами постає постапокаліптичне місто, що нагадує суцільну розруху.



20 січня 2021 року в "Сімпсонах" / Фото Twitter

На фоні цього Гомер вже сидить в обладунках та п'є пиво. Але його ідилію порушує поява вершників апокаліпсису – "Мору", "Війни" та "Голоду". Супроводжує їх вершник з прапором із назвою серії.

20 січня 2021 року у "Сімпсонах": дивіться відео

Пророчі фрагменти у "Сімпсонах"

Неодноразово події "Сімпсонів" були пророчими. Зокрема, понад 10 років тому автори стрічки показали майбутнє, в якому Ліза очолила США після Дональда Трампа.



Дональд Трамп у мультфільмі "Сімпсони" / Фото Кадр з серіалу

Та на цьому цікаві збіги в історії та мультфільмі не завершились. У стрічці показали візит Трампа до Саудівської Аравії, вручення Нобелівської премії з економіки Бенгту Гольмстрему, кризу в Греції, Кубок світу 2014 року чи напад тигра на Роя Горна.

Реакція мережі на випуск "Сімпсонів"

Саме тому у мережі активно реагували на нові серії "Сімпсонів". Дотепні юзери твіттеру зазначили, що краще, якби у цьому випадку автори мультсеріалу помилялись. Інші ж жартували, що варто вже готуватись до подій 2021 року.

А я ще очікував, що все буде добре,

– жартували у мережі.

So January 2021 will be worse???

Are the Simpsons from the future tfffff????

And the guy was in a mask so Covid still exists... pic.twitter.com/ckTT1sTiGo — Mjaltëza (@movieaddicted5) November 4, 2020