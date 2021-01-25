Никто не может предвидеть будущего. Однако сторонники мультсериала "Симпсоны", которые тщательно следят за событиями в 32 сезонах, в этом не уверены. Все потому, что авторы проекта предусматривали много событий, которые произошли задолго после публикации серий.

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Политические или финансовые события, которые произошли в мире нашли место в сериях популярных "Симпсонов". В частности, в эпизодах можно увидеть президентство Дональда Трампа, во что сложно было поверить до 2017 года. Какие еще предсказания шокировали зрителей – узнавайте в подборке.

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Наряд Камалы Харрис

Инаугурация Джо Байдена, прошедшая в Вашингтоне 20 января, стала одной из самых громких политических событий, к которой было приковано внимание всех мировых СМИ. Поэтому и появление на торжествах вице-президента США Камалы Харрис не осталось без обсуждений. И пока все фэшн-обозреватели были в восторге от сдержанного наряда американки, в сети увидели ее сходство с Лизой Симпсон.

По сюжету, героиня возглавила страну после Дональда Трампа. На инаугурацию она, как и Камала Харрис, пришла в фиолетовом наряде.



Камала Харрис повторила образ с "Симпсонов"/ Фото CNN

Трехглазая рыба

Предусмотрели в "Симпсонах" и аномальную трехглазую рыбу, которую выловили в Аргентине. Авторы мультфильма хотели обратить внимание людей на загрязнение окружающей среды, поэтому посвятили этой теме отдельную серию.



Предсказания в мультфильме "Симпсоны"​ / Фото BoredPanda

Уравнение Бозона Хиггса

Невероятно, но еще в 1998 году в "Симпсонах" показали, как главный герой Гомер стоит у доски и пишет математическое уравнение. Именно оно в 2012 году наделало немало шума, ведь ученые сумели объяснить, что все во Вселенной имеет свою массу.



Гомер открыл уравнения Бозона Хиггса​ / Фото BoredPanda

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Неисправна машина для голосования

В 2008 году Гомер пытался отдать свой голос за Барака Обаму, однако неисправна техника причислила его в пользу Митта Ромни. Через 4 года после выхода мультфильма неисправную машину для голосования обнаружили на избирательном участке в Пенсильвании. Кандидаты в президенты также были частью удивительного предсказания "Симпсонов".



Предсказание в "Симпсонах"​ / Фото BoredPanda

Нападение тигра на дрессировщиков Зигфрида и Роя

В одном из эпизодов авторы "Симпсонов" показали нападение белого тигра на дрессировщиков. Происшествие случилось в реальной жизни в 2003 году. Во время шоу на Зигфрида и Роя напал тигр.



Нападение тигра показали в "Симпсонах" / Фото BoredPanda

"Умные часы"

Еще в 1995 году в мультфильме показали, как часы использовали вместо телефона. Тогда это казалось нереальным, однако через 20 лет наука помогла воплотить эту идею в "умных часах".



Кадр из "Симпсонов" / Фото BoredPanda

Disney купила 20th Century Fox

В сериях 1998 года Гомер Симпсон со своим сценарием приехал на 20th Century Fox. Мало кто из зрителей заметил, что под табличкой было указание, что это подразделение Disney. Но в действительности компания приобрела 20th Century Fox только через 19 лет после выхода серии "Симпсонов".



"Симпсоны": предсказания относительно​ 20th Century Fox / Фото BoredPanda

Результаты Нобелевской премии

Предусмотрели в "Симпсонах" и то, что награда в области экономики досталась Джагдиш Бхагвати.



Лауреат Нобелевской премии в "Симпсонах"​ / Фото BoredPanda

Выступление Леди Гаги

Показали в "Симпсонах" и эпатажное выступление певицы, которая поднялась над сценой во время выступления. Такой номер презентовала Леди Гага на Суперкубке.



Леди Гагу показали в "Симпсонах" ​/ Фото BoredPanda

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Теракт 11 сентября 2001 года

На одном из кадров "Симпсонов" можно увидеть и падение башен Всемирного торгового центра. Теракт произошел 11 сентября 2001 года.



Теракт показали в кадре "Симпсонов" / Фото BoredPanda

Финал "Игры престолов""

Немалый спойлер "Игры престолов" был размещен в "Симпсонах".



Спойлер к "Игре престолов" / Фото BoredPanda

Вирус Эбола

На книге из "Симпсонов" упоминается вирус Эбола.



Вирус Эбола в "Симпсонах" / Фото BoredPanda

Кризис в Греции

В выпуске новостей, куда пришел Гомер Симпсон, можно увидеть, что Европа выставила Грецию на eBay. На самом деле никто не продавал государство, а речь шла о финансовом кризисе 2015 года.



Предсказание в "Симпсонах"/ Фото BoredPanda