"Виктор_Робот": когда состоится премьера украинского мультфильма о будущем
Анимационная украинская лента "Виктор_Робот" уже получила немало отечественных наград. Авторы фильма представили новый постер, в котором рассекретили дату премьеры долгожданного проекту.
Источник:24 канал
Как известно, этот проект уже успел привлечь внимание публики, ведь лента завоевала Приз зрительских симпатий Одесского кинофестиваля, а также премии Киноколо. После положительных отзывов критиков киноманы в ожидании премьеры "Виктор_Робот", которая запланирована на 24 июня 2021 .
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"Виктор_Робот": новый постер и дата премьеры / Фото Пресс-служба
"Виктор_Робот": сюжет мультфильма
Зрители смогут увидеть далекое будущее, где искусственная звезда обеспечивает энергию планеты. В один день она угасает, а единственным, кто может починить ее, есть дедушка маленькой девочки Вики. Мужчина создал это светило и при таинственных обстоятельствах исчез. Исправить ситуацию берется Вика, которая совместно с роботом Виктором отправляется в увлекательное путешествие, чтобы найти дедушку.
Интересно, что мультфильм "Виктор_Робот" объединит не только яркие приключения главных героев и историю необычной дружбы, но и хитовые песни. Специально для анимационного проекту Dakh Daughters, Антон Слепаков ("Вагоновожатые"), Марьяна Головко и Марко Галаневич ("ДахаБраха") создали саундтреки, которые не оставят никого равнодушным.
"Виктор_Робот": смотрите трейлер
Главные роли "Виктор_Робот" озвучили знаменитые украинские актеры:
- Римма Зюбина
- Виктор Жданов
- Василий Мазур
- Богдан Бенюк
- Анатолий Хостикоев
- Мария Аглоткова.
Создавали анимационный фильм в течение 3 лет, а к проекту привлекли почти 200 специалистов, которые вдохновенно работали над каждой деталью "Виктор_Робот". Не пропустите украинский мультфильм в кинотеатрах с 24 июня.
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