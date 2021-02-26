Анимационная украинская лента "Виктор_Робот" уже получила немало отечественных наград. Авторы фильма представили новый постер, в котором рассекретили дату премьеры долгожданного проекту.

Как известно, этот проект уже успел привлечь внимание публики, ведь лента завоевала Приз зрительских симпатий Одесского кинофестиваля, а также премии Киноколо. После положительных отзывов критиков киноманы в ожидании премьеры "Виктор_Робот", которая запланирована на 24 июня 2021 .

Не пропустите В "Сумасшедшей свадьбе 3" глубина большая, – Назар Заднепровский заинтриговал рассказом о фильме



"Виктор_Робот": новый постер и дата премьеры / Фото Пресс-служба

"Виктор_Робот": сюжет мультфильма

Зрители смогут увидеть далекое будущее, где искусственная звезда обеспечивает энергию планеты. В один день она угасает, а единственным, кто может починить ее, есть дедушка маленькой девочки Вики. Мужчина создал это светило и при таинственных обстоятельствах исчез. Исправить ситуацию берется Вика, которая совместно с роботом Виктором отправляется в увлекательное путешествие, чтобы найти дедушку.

Интересно, что мультфильм "Виктор_Робот" объединит не только яркие приключения главных героев и историю необычной дружбы, но и хитовые песни. Специально для анимационного проекту Dakh Daughters, Антон Слепаков ("Вагоновожатые"), Марьяна Головко и Марко Галаневич ("ДахаБраха") создали саундтреки, которые не оставят никого равнодушным.

"Виктор_Робот": смотрите трейлер

Главные роли "Виктор_Робот" озвучили знаменитые украинские актеры:

Римма Зюбина

Виктор Жданов

Василий Мазур

Богдан Бенюк

Анатолий Хостикоев

Мария Аглоткова.