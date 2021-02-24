В канун премьеры "Сумасшедшей свадьбы 3" Назар Заднепровский решил открыть несколько секретов долгожданной комедии. Актер признался, что в сюжете этой части франшизы будут неожиданные повороты, которые поразят всех зрителей.

Какими были съемки "Сумасшедшей свадьбы 3", чего ждать от Василия Середюка в этой комедии и чем главный герой похож с самим актером – об этом и больше мы расспросили у Назара Заднипровского.

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Вы сыграли Василия Середюка во всех 3 частях "Сумасшедшей свадьбы", поэтому имели опыт работы с Владиславом Климчуком и Любомиром Левицким. Какие остались впечатления от сотрудничества с этими талантливыми режиссерами?

Мне приятно было работать и с одним, и с другим. Поэтому не хочу кого-то восхвалять или унижать.

По упрямству Влад лидирует (смеется) . С Любомиром было легче договориться. Он смотрел 2 предыдущие ленты и говорил: "Я во многом буду вам доверять". Да, были моменты, когда четко говорил, что надо делать: "Вот я вижу так, это мне нужно так".

Влад такой режиссер, который до жеста, в интонации знал, как нужно сделать. Он с вот таких кинопроизводителей. Любомир давал нам импровизировать. Поэтому в этом плане мне с Любомиром было немного комфортнее. Но главное – результат. Его мы увидим.



"Сумасшедшая свадьба 3": кадры из фильма / Фото Пресс-служба

На самом деле и Влад со своей стороны профессионал, и Любомир. Это же как футбольные тренеры: есть такие, которые придирчиво к каждому движению относятся, и тогда результат удается, есть такие, которые дают мастерам импровизировать, что тоже дает плоды.

Любомир более четко и тщательно работал с молодыми актерами, кого он утверждал на роль, за кого он нес большую ответственность. Вот там он так выкрасталлизировал их (смеется).

Мы имели честь пообщаться с Любомиром Левицким. В интервью он рассказал, что большой задачей было сохранить те образы и характеры героев, которые уже стали любимыми для зрителей в 1 и 2 части "Сумасшедшей свадьбы". Как думаете, ему удалось это сделать?

Да. Скромно скажу, что не последние актеры Украины снимались в этом кино. Поэтому Любомир нам доверял. Если бы вообще не были уверены в нас, то не было бы "Сумасшедшей свадьбы 3".

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Съемочная группа "Сумасшедшей свадьбы 3" / Фото Пресс-служба

Ни для кого не секрет, что съемки "Сумасшедшей свадьбы" происходили осенью 2020 года. Бывали случаи инфицирования съемочной площадке и не было ли страшно выходить на съемки во время пандемии?

Страшно не было. Но все точно почувствовали пандемию из-за меня. Я заболел коронавирусом во время съемок и за меня на 2 недели работа останавливалась. Мне стало плохо, я сказал: "Погодите, стоп. У меня 38 была температура утром, так организуйте мне этот тест".

Ми робили обов'язкові тести, і ми їх робили регулярно. Приклад брали з Ван Дамма, який теж тоді знімався. А чим ми гірші за Ван Дамма? (сміється) У нас також робили тести і тому були такі моменти, що виявляли хворих.

Что касается меня, то был юбилей театра, когда и отец мой заболел. И через некоторое время я тоже. Или от него заразился в театре, там огромное скопление людей у ​​нас. На улице и в гримерных мы в масках, а на сцену мы выходим без масок. Президент в зале, камеры снимают, конечно, мы без масок были. И все, со 2 сентября я на 2 недели на больничный ушел. Съемочная группа меня ждала.

Там буквально несколько дней осталось доснять, но остановился процесс. Поэтому я и сам почувствовал, и всей съемочной группе помог это сделать.

По финала ленты COVID-19 ударил. По графику мы тогда выбились.



Назар Заднепровский в украинской комедии / Фото Пресс-служба

Ранее в интервью Вы признавались, что роль фактически писали под Вас. Что позаимствовали авторы сценария? Прослеживаете в Середюку какие-то свои черты характера?

Это больше вопрос к авторам. У меня нет 100% совпадения с ним. Но они меня знают, как актера, под меня фактически писалось. Тогда Юрий Горбунов мне позвонил где-то за полгода и сказал: "Малый, ты мне будешь нужен, я даю ребятам задание, они под тебя пишут главную роль". Я ответил: "Ну, дай Бог".

Не хочу повторяться, но думал, что это какой-то розыгрыш. Ну, удастся или нет, понимая, какие здесь деньги нужно было. Но у него удалось, спасибо ему.

Около 70% есть в Середюку то, что во мне есть. Кто знает, пройдет время и, может, я буду и на 100% такой, когда сына и дочь буду женить (смеется) .

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У меня еще есть немного времени не становиться полностью Василием Середюка. Возможно, я тоже буду таким глупым и мешать детям, не знаю (смеется) . Если мне что-то не понравится. Но, надеюсь, мне и им ума хватит, чтобы полностью не стать похожими на Середюка.

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А что у Вас есть общим с Василием Середюком?

Когда все хорошо, я тоже спокойный, ленивый. Когда меня не трогают, все хорошо вокруг, дети растут, есть есть что, жена занимается детьми, а папа только зарабатывает деньги. Только что-то вырывается из этой цепочки, я начинаю закипать. Аура добра и покоя тогда у меня нарушается. Тогда я меняюсь, включаются нервы, могу и крикнуть на сына, потому что сейчас часто воюю с его компьютерными играми, чтобы уроки больше делал. Доченька, которой 6 лет, только готовится идти в школу. Там еще начнутся проблемы. Те, у кого дети учатся, знают, что это такое.

Я стараюсь все с юмором делать. Без юмора жить в мире трудно, жизнь и так сложна, поэтому я везде стараюсь создать ауру добра, веселья. Особенно, когда работаешь над съемками комедии, невозможно приходить на площадки, где все суровые профессионалы и никто не улыбается.

Как и Василий, у меня взрывной характер. Могу быстро сорваться, и так же быстро погаснуть. Как все украинцы: добрый, пока не наступишь на горло, и тогда – прячьтесь все.

Люблю жену и свою семью – это для меня действительно на первом месте. Здесь мы абсолютно похожи, потому что все для домашнего очага.

Обожаю Украины. Патриот. За украинский язык, культуру, вышиванки. Кстати, историю с вышивками я принес. Снимался сначала в своих вышиванках, а на 2 сезон уже закупали их. Я коллекционирую вышиванки.



Назар Заднепровский и Леся Самаева / Фото Пресс-служба

Как и он, я трудоголик, люблю свою работу. Но и полежать, как он в саду под вишней тоже люблю.

Вы упоминали об импровизации. Известно, что в озвучивании фильмов Вы часто даете советы по юмористических реплик. В "Сумасшедшей свадьбе 3" имели такой же опыт?

Знаете, это не тот случай. Авторы живые (смеется) и присутствуют на площадке, так зубами за свой материал держатся. Видимо, 98% мы говорим только то, что написано. Я пытаюсь что-то добавить, но нет.

Надо знать, кто такой Николай Куцик, с перцем и характером. Но он гениальный автор! И Алексей Приходько. В плане написания комедии я многих авторов знаю, но это одни из самых талантливых! Я иногда спрашиваю: "А можно здесь словечко вставить?" И то это все из-за Николая. И мне в ответ: "Да, это хорошая идея. Но лучше сделай так, как написано и утверждено". Но он выслушивает очень толерантно (смеется).

К сожалению, или к счастью, в "Сумасшедшей свадьбе" актеры очень мало могут что-то от себя добавить или пошутить. Но могут это сделать, если утвердит автор на площадке.

На этот раз Василий Середюк будет бороться с цыганским табором и бароном. Чего зрителям ждать от 3 фильма? Какие выходки подготовил Ваш персонаж?

Обычно, запоминается самое смешное, или что-то слезливое, драматическое. Из последнего – это сцена с сыном, когда мы говорим о маме. Не хочу раскрывать всех деталей, это надо смотреть. В первой ленте у меня был диалог с дочкой, когда мы картошку чистили, говорили и плакали. Так и здесь – на дворе у нас лагерь, а у костра ночью у нас эта сцена с сыном. Это для меня такая трогательная часть. И уже следующая сцена с Галиной.

А самая смешная – ну тут многое (смеется). Мне очень понравилась, когда стреляет полковник Попадюк в трейлере. Тогда он приходит во двор и цыгане его заманивают в танец. Я помню, все из этого смеялись.

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Погони – здесь есть тоже что вспомнить. Уже не на машинах, а тут с колесницами, цыганскими бричками. Здесь тоже были свои риски, моментами страшно было. Но были умелые каскадеры, поэтому все хорошо закончилось.

Поверхностно кажется, что все одинаковое. В "Сумасшедшей свадьбе 1" – темнокожий парень, во второй – старший, а в третьей, потому что она цыганка. Но на самом деле есть еще большое подводное течение, почему я хочу сорвать свадьбу. После этого уже возникают проблемы с цыганским табором. Но они для меня, как для отца, второстепенные.

Мне было гораздо интереснее здесь, в 3 части играть, потому что здесь была особая линия. А какая – зрители увидят в кинотеатрах.

Кажется, "Сумасшедшая свадьба 3" сможет удивить зрителей. Как Вы считаете?

В 3 части глубина заложена большая. Все главные месседжи надо смотреть в финальных монологах. В 2 части у зятя был такой мощный монолог, все украинцы, как Василий Середюк, ворчат и ворчат, но готовы броситься на помощь и спасти друг друга. И сейчас, в 3 части, является месседж – беречь семью. Авторы блестяще закладывают смысл, то, что хотят передать.

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За украинские фильмы теперь совсем не стыдно. Наоборот – их смотреть очень интересно, потому что это наше, с нашим юмором и менталитетом. "Сумасшедшую свадьбу 3" будут транслировать в кинотеатрах с 25 февраля. Как думаете, много зрителей посетят сеансы?

Я читал в Интернете: "Кто, как не "Сумасшедшая свадьба", после карантина будет возвращать зрителей в кинотеатры?" Я чувствую, что сейчас на наш фильм возложена эта миссия, как ледокол пробить путь в кинотеатры для зрителей. Все знают, какая ситуация сейчас, и насколько через коронавирус страдают театры и кинотеатры. Хочется даже вопреки локдаунам, ограничением 50%-ым, чтобы шли люди именно на украинское кино.

Я убежден, что если бы сейчас вышла следующая часть "Пиратов Карибского моря", пошли бы тоже зрители. Потому что это франшиза, бренд. Я надеюсь, что за 2 сезона мы уже тоже сделали украинский классный бренд. И на 3 часть народ проснется, встряхнет из себя пыль, потому что они заспались и засиделись дома, и пора идти в кинотеатр.

Телевизор – это замечательно. Интернет – за ним будущее, с этими платформами. Но ничего лучшего нет, как полный кинотеатр, чем общение зрителей перед просмотром, или после, когда садятся в кафе, обсуждают, что понравилось. Вот этого не даст просмотр дома. Поэтому я надеюсь, что оживут киносети. Даст Бог, "Сумасшедшая свадьба 3" поспособствует этому возвращению украинского зрителя в украинские кинотеатры на украинское кино.



Кадр из фильма "Сумасшедшая свадьба 3" / Фото Пресс-служба

У меня уже душа радовалась, потому что на украинское кино ходят. Кто-то больше собирает, кто-то меньше, но нет уже таких выпадов в минус, нет уже прежних залов. Фильмы обсуждают, уже есть о чем говорить. И только началось это, громкое слово, "возрождение".

Сейчас пошла волна возрождения, эта тенденция. И вот именно на взлете с этим коронавируса произошло.

Традиционно, в завершение беседы предлагаю Вам небольшой блиц.

Съемки кино или озвучивания фильмов?

Съемки кино как для актера, для зарабатывания денег, для карьеры, а озвучивания, особенно американских мультфильмов или фильмов на украинский язык, чтобы дети с детства слышали чистый язык, а не суржик или русский. Я всегда своим детям выбираю украинский дубляж, чтобы они слышали качественный, четкий перевод. Это очень важно! Это не для денег, потому что на этом не заработаешь.

Как миссия, патриотическая и языковая, то озвучивания очень важно. И если съемки – это только украиноязычное кино в приоритете.

Ценный совет, который Вам дали звездные родственники по карьере.

Я прислушался к своей бабушке, которая когда-то мне главное сказала, я запомнил это на всю жизнь: "В буфете можешь сколько угодно за рюмкой говорить, какой ты большой и талантливый. Назарий, запомни: актера делают роли!" Только на сцене, или в кадре ты можешь доказать, насколько ты классный, насколько ты актер. Потому актера делают роли!

А что бы Вы посоветовали начинающим актером?

Терпения. Мы были более терпеливы и мы больше знали, что надо выжидать шанса и трудом доказывать. Был период, когда пришел в театр и 10 лет в массовке работаешь. Потом – большие роли, звание получаешь.

Сейчас молодежь приходит в театр и хочет все. Одну песню спела и на Евровидение. Одну роль сыграл – где его звания. В кино сыграл и считает, что у него все сложилось, на все обложки, следующее приглашение из Голливуда, начинает учить английский язык. К сожалению, это "все и сейчас" может быть очень временным.

Посмотрите, все звезды, голливудские, что в эстраде, они проверены временем. Даже те молодые, которые загорались, они как минимум 10 лет звезды и содержатся на этом уровне. Я желаю всем молодым актерам и актрисам успеха, много работы, чтобы каждый нашел своего режиссера, чтобы повезло. Но, кроме всего, помните, что надо иметь терпение и время. Актера делают роли. Не одна роль, или песня. Нас делает мастерство.

3 вещи, на которые Вы обращаете внимание, когда получаете сценарий.

Первое впечатление: понравилось или нет. Если это комедия: было весело или не было. Если драма: вызывает слезы, или же нет. Второе – пожалуй, логика, чтобы у меня не вызвало вопросов к сценарию. И третье – распределение ролей. Написать можно блестяще, но кто будет режиссером и играть другие роли. Коллеги в кадре – это для меня очень важно, чтобы хороший ансамбль был.

Украинское кино: слово-ассоциация.

Будущее. Я вижу, что у нас все будет замечательно. Есть, слава Богу, люди, которые готовы вкладывать средства, есть люди, которые хотят снимать украинских актеров на украинском языке, есть и те, которые хотят снимать украинский с американскими звездами, чтобы уже выходить на международный уровень, чтобы мы не только во внутренней кастрюле наш борщ варили, а чтобы весь мир попробовал, каково наше украинское кино классное.

Пусть все будут здоровы, чтобы был мир, без локдаунов, пандемий. Все постепенно. Дай Бог, прекрасное и недалекое будущее.

Три украинские фильмы, которые должен увидеть каждый.