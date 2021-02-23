За несколько дней до премьеры "Сумасшедшей свадьбы 3" его авторы показали, как проходили съемки долгожданной комедии. И этот ролик есть не менее интересным, чем весь фильм.

В видеобекстейджи можно увидеть исполнителей всех главных ролей в "Сумасшедшей свадьбе 3" – Назара Заднипровского, Лесю Самаеву, Юрия Горбунова, Екатерину Файн, Полину Василину, Джимми Воха-Воха и других. Согласно с роликом, за кулисами проекту актерам было не менее весело, чем в кадре.

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Экранизацией финальной истории семьи Середюка занимался Любомир Левицкий. Он также неоднократно появлялся в смешном видео бэкстейджа. Гонки на бричках и авто, зажигательные танцы под цыганские песни, выходки Потапа и слова благодарности Олега Винника: кажется, эта "Сумасшедшая свадьба" от Любомира Левицкого будет по-настоящему веселой.

Это был прекрасный опыт поработать с крупнейшей украинской студией Film UA и такой талантливой командой над лучшей комедией года "Сумасшедшей свадьбой 3". В кино с 25 февраля! – скромно прокомментировал ролик Любомир Левицкий.

В то же время авторы проекту отметили, что к созданию комедии присоединились десятки людей. И это не только актеры, но и продюсеры, режиссеры, операторы, редакторы, осветители, камерамены, декораторы, художники-гримеры, ассистенты по актерам. Поэтому результат сможет удивить зрителей.

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В каждой части "Сумасшедшей свадьбы" Василий и Галина Середюк готовились к праздничной церемонии своих детей. И каждый раз избранник ребенка им был не по душе. Дочь Екатерина привела домой темнокожего француза Франсуа, заставив отца взять в руки ружье, а вот мужем Натальи стал значительно старше бизнесмен Юрий. Казалось бы, Середюка уже ничто не удивит, но их младший сын Захар таки постарался это сделать.

Парень влюбился в красавицу-цыганку Раду и привел ее знакомиться с родителями. С этого и начнутся курьезы, ведь теперь Василию Середюку придется противостоять не только лагерю, но и их барону. И это отнюдь не испугает воспалительного украинца.

Вот чего надо поучиться у Середюка. Они ценят свое, борются за свое, отстаивают свое, с громом и молниями. Но в конце побеждает любовь и единство. То свое и побеждает. Это чувствуется! – поделился Любомир Левицкий в интервью 24 каналу.

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Кроме знаменитых актеров, в "Сумасшедшей свадьбе 3" будет немало звезд. Олег Винник, Надежда Мейхер, Позитив, Юрий Горбунов, Позитив – это далеко не все селебритиз, которые присоединились к проекту. Поэтому комедию не стоит пропускать.

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