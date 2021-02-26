Анімаційна українська стрічка "Віктор_Робот" вже отримала чимало вітчизняних відзнак. Автори фільму презентували новий постер, в якому розсекретили дату прем'єри довгоочікуваного проєкту.

Як відомо, цей проєкт вже встиг привернути увагу публіки, адже стрічка виборола Приз глядацьких симпатій Одеського кінофестивалю, а також премію Кіноколо. Після схвальних відгуків критиків кіномани в очікуванні на прем'єру "Віктор_Робот", яка запланована на 24 червня 2021 року.

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"Віктор_Робот": новий постер і дата прем'єри / Фото Пресслужба

"Віктор_Робот": сюжет мультфільму

Глядачі зможуть побачити далеке майбутнє, де штучна зірка забезпечує енергію планети. В один день вона згасає, а єдиним, хто може її полагодити, є дідусь маленької дівчинки Віки. Чоловік створив це світило і за таємничих обставин зник. Виправити ситуацію береться Віка, яка спільно з роботом Віктором вирушає у захопливу мандрівку, щоб знайти дідуся.

Цікаво, що мультфільм "Віктор_Робот" поєднає не тільки яскраві пригоди головних героїв та історію незвичної дружби, але й хітові пісні. Спеціально для анімаційного проєкту Dakh Daughters, Антон Слєпаков ("Вагоновожаті"), Мар’яна Головко та Марко Галаневич ("ДахаБраха") створили саундтреки, які не залишать нікого байдужим.

"Віктор_Робот": дивіться трейлер

Головні ролі "Віктор_Робот" озвучили знамениті українські актори:

Римма Зюбіна

Віктор Жданов

Василь Мазур

Богдан Бенюк

Анатолій Хостікоєв

Марія Аглоткова.

Створювали анімаційний фільм упродовж 3 років, а до проєкту залучили майже 200 фахівців, які натхненно працювали над кожною деталлю "Віктор_Робот". Тож не пропустіть український мультфільм у кінотеатрах з 24 червня.