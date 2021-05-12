Без сомнения, "Плохие дороги" – это один из самых ожидаемых украинских фильмов в прокате. И на это есть немало причин. Драма под другим углом покажет зрителям войну на Донбассе, поэтому не стоит ожидать типичной ленты на эту тему. Наталка Ворожбит сделала все для того, чтобы переосмыслить и подать события в Восточной Украине так, чтобы люди задумались над стереотипами, которые отложились в наших головах.

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Кроме этого, немалый интерес фильм вызвал через триумфальную победу на Неделе критиков, прошедшем в рамках Венецианского кинофестиваля. Об этом успехе, будущий релиз, непростую работу над "Плохими дорогами" и главные месседжи в фильме – читайте в интервью 24 каналу с Наталкой Ворожбит.

Ваша победа на Венецианском кинофестивале с "Плохими дорогами" стала громким событием. Как думаете, в Украине публика так же тепло встретит фильм, как и за рубежом?

Я надеюсь, что зритель оценит. Здесь тема войны немного под другим углом рассмотрено. Пожалуй, фильмов с таким фокусом у нас еще не было. Несмотря на то, что тема сложная, там много юмора, парадоксальных ситуаций. Надеюсь, что зритель посмотрит этот фильм. Но не могу ничего прогнозировать: как будет, так будет. Это путь.



Наталка Ворожбит – режиссер фильма "Плохие дороги" / Фото Владимир Шуваев

Не во всех ли СМИ отмечают, что "Плохие дороги" – это Ваш кинодебют как режиссера. С какими челленджами Вы столкнулись, когда возглавили проект?

Я совершенно не понимала технологичность процесса. Благодарение тому, что перед этим я работала шоуранером в "Поймать Кайдаша", присутствовала на площадке, я хоть немного ориентировалась. Без этого опыта, наверное, это вообще был бы ужас.

Это были такие практические курсы начинающего режиссера, где я изучала каждый этап вживую, не теоретически. Поэтому трудностей было много, начиная с работы с актерами, оператором, режиссером монтажа, коллективом на площадке. Все было сложно, все было впервые, но очень интересно.

Конечно, сложно для человека, привыкшего сидеть за компьютером, писать тексты, всегда в комфортной среде, ты один на один, то сдесь от тебя зависит много людей, и ты не где-то у компьютера, а на смене в 12 – 14 часов, в каком поле или подвале.

Когда это поле, зима, или Донбасс, или подвал – радости или легкости не добавляет. Но ничего, новая профессия – она ​​такая.



Съемки фильма "Плохие дороги" / Фото Пресс-служба фильма

Перед съемками "Плохих дорог" Вы обращались к коллегам режиссеров, с которыми работали в предыдущих проектах сценаристом? И откуда черпали вдохновение для такой творческой работы?

Да, я читала разные интервью известных режиссеров. И, конечно, много смотрела кино. Уже не как зритель, а как человек, который готовится к съемкам, искала какие-то референсы. Не могу сказать, что какой-то однозначно нашла. Понятно, что фильмы о войне Алексея Германа сейчас я смотрела совсем по-другому, готовясь к съемкам.

Цеплялась ко всем знакомым режиссерам: "Дайте советы, что мне делать?" И на самом деле каких-то таких советов, которые можно перечислить, которые добавляют какой-либо профессиональной уверенности не было. Это все больше человеческие эмоциональные указания, не универсальные рецепты от режиссеров по тому, как нужно делать кино.

Здесь главное, кто-то мне говорил это из режиссеров, помнить, что было импульсом, толчком для работы над фильмом, никогда об этом не надо забывать. Потому что люди, которые вокруг, каждый будет тянуть в свою сторону, у каждого свое видение этой истории. Для режиссера очень важно удержать в голове собственную свою концепцию, эту главную линию, и следовать ей до конца. Это очень важно.



Режиссерский опыт Наталки Ворожбит / Фото Пресс-служба фильма

Кто-то говорил: "Твоя задача, чтобы была хорошая атмосфера на площадке". Вот такие были советы. Это не то, с чем ты придешь и тебе очень поможет в такой ежедневной работе.

В "Плохих дорогах" Вы – сценарист и режиссер, что, на мой взгляд, является редкостью.

В авторском кино, мне кажется, всегда так. Поэтому оно так и называется, потому что ты от начала и до конца рассказываешь историю, без посредников. Мне это очень много дало. Во-первых, понимание, что я и в дальнейшем хочу работать с собственными историями, мне нравится этот полный объем работы. Ты отвечаешь за все и не можешь предъявить кому-то претензии, кто-то из режиссеров сделал не так, неправильно трактовал, не тех выбрал актеров, не с таким акцентом. То есть ты отвечаешь и за ошибки сама. Мне так легче.

Мне одного жаль, что я раньше не начала этим заниматься. Конечно, я увидела и свои ошибки, как сценариста. Будучи режиссером, поняла, что для кино много диалогов – это не очень хорошо, должно быть больше действия. Я раньше этого не замечала.

Вообще я считаю, что очень круто и полезно иметь возможность поработать в кино в разных качествах. Когда ты был сценаристом, актером, режиссером, продюсером, тогда ты понимаешь весь процесс, а тебе это очень помогает. Если бы я имела идеальную концепцию для киношколы или места, где обучают специалистов кино, то все бы проходили этот круг (смеется) .

Лично я еще хочу научиться монтировать и больше разобраться в операторской профессии. Конечно, я это не буду делать сама, но вот просто хочется больше понимать, потому что это очень сложно на самом деле.

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До премьеры остаются считанные дни. У Вас не возникает ощущения, что хочется еще какие-то правки внести, что-то доснять или переснять?

Конечно, есть. Но уже ничего не поделаешь, поэтому я расслабилась. Это в театральной постановке ты до последнего дня, даже в ночь перед премьерой, будешь менять, что захочешь. А в кино все уже снято.

То, что меня поразило: какое количество людей вовлечено в этом процессе и как много винтиков, от которых ты зависишь. Эти этапы постпродашену невероятно сложные и занимают времени больше, чем сами съемки.

Вы впервые проводили кастинги в "Плохих дорогах" и сознательно отказались приглашать актеров, которые играют в одноименном спектакле, и известных кинозвезд. Были какие-то критерии, по которым Вы делали подбор актеров? Что же должен был сделать актер, чтобы утвердили его кандидатуру?

К счастью, у меня был опыт кастингов на "Поймать Кайдаша". Как и тогда, была важна естественность существования, органичность. И еще важно, чтобы эти актеры не были медийными не были узнаваемыми. Не хотелось, чтобы эта роль ассоциировалась с другими их работами.

Возможно, это не очень было справедливо в отношении наших кинозвезд. Но у меня была такая внутренняя установка. Мне очень понравилось снимать неизвестных актеров.



Актрисы "Плохих дорог" с Наталкой Ворожбит / Фото Пресс-служба фильма

В целом, очень жаль наших украинских актеров. Их очень много талантливых и интересных, но они не вовлечены в проекты, не имеют особого опыта в кино. Они в театрах играют, а так хочется их развивать и показывать миру. Они не похожи на актеров, живя в своих маленьких городках. И это прекрасно, потому что они похожи на реальных людей. Мои истории достаточно реалистичны, поэтому это было важно.

Актеры, снимаются исключительно в сериалах, привыкают работать в определенном формате, нельзя их перенастроить. Возможно, и можно, но у меня не хватило бы профессионализма это сделать. А с актерами, которые вообще не снимались, они же как чистый лист, это первый опыт и они более гибкие.

Очень важно, чтобы они избегали театральности, так начинается эта подача на двадцатый ряд, чтобы все услышали. И здесь тоже придется договариваться, уговаривать, объяснять, что это камерное пространство, звук записывается, поэтому можно и шепотом говорить, как в реальной жизни. Потому заходит актер, нормально разговаривает, говоришь: "Начали", и у него сразу другой голос делается (пародирует) . А ты думаешь: "Боже, почему? Только что же нормально разговаривал" (смеется).

Большим открытием было то, что я представляла персонажей одним образом, а утверждали актеров совершенно противоположных внешне или даже внутрь. Но они делали такое чудо на пробах, я готова была изменить концепцию своего персонажа, чтобы этот актер или актриса сыграли.

В "Плохих дорогах" был такой опыт? Чей образ пришлось немного переделать под актера или актрису?

Так случилось с Оксаной Ворониной из новеллы "Курица". Мы ее называли графиней, потому что она всегда играет изящных женщин из-за такой аристократическую внешность. К сожалению, ее не стало, она не дожила до премьеры. Вот она была положительная, наполненная. А моя героиня – полная противоположность. Это такая темная деревенская женщина с внутренними ужасными демонами, заземлена, бытовая.

Состоялся такой фокус, я очень переживала, утверждая ее. Чудо произошло на самом деле, она соединила темное и светлое. Персонаж стал глубже, загадочнее, неоднозначным.



Оксана Воронина в фильме "Плохие дороги" / Фото Пресс-служба фильма

И с персонажем в "Подвале" тоже так произошло. Этого подонка я тоже по-другому представляла. Он мне внешне казался другим, просто противоположным. И здесь зашел Юра Кулинич, невысокий, довольно хрупкий человек с немного восточными чертами лица. Мне тоже не хотелось добавлять каких-то лишних ассоциаций.

Это единственный актер, который говорил так, что действительно становилось страшно. Хотя он не кричал, говорил тихим голосом, а не размахивал руками. Но немного жутко становилось почему-то. Ты верил ему.

Я долго мучилась, до последнего дня не могла утвердить актера, а потом ни разу не пожалела. Это личное открытие. И не только для меня.

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Из всех персонажей "Плохих дорог" он, пожалуй, наиболее выразительный, яркий.

Да, согласна. И девушки, гримеры или костюмеры, они говорили: "Смотреть на него не могу. Он навсегда будет ассоциироваться с этим злом". Хотя сам Юра совершенно другой, очень приятный (смеется) . Но они продолжали: "Если я его увижу на улице, испугаюсь, пойду другой стороной". Вот так убедительно он сыграл.

Кажется, Юра из Запорожья. Он говорил: "Я знаю таких людей. Это мои одноклассники, мои друзья". Было откуда черпать вдохновение.



Актер Юрий Кулинич сыграл боевика в «плохие дороги» / Фото Пресс-служба

В "Плохих дорогах" оккупанты – тоже люди со своими душевными травмами. Вы намеренно закладывали этот месседж?

Здесь задача была показать людей не черно-белыми, и не делить их на наших и чужих, а показать драму людей, которые оказываются в силу определенных обстоятельств по разные стороны конфликта. У каждого из них своя правда, у каждого есть мотивация воевать против другой стороны, делать плохие поступки.

Я давно работаю с этими историями, всегда надо становиться на место отрицательного персонажа и за его логику, предысторию, искать объяснения его поступкам. Я своего отрицательного персонажа так оправдала, что его начали жалеть

После просмотра ко мне подходили: "Зачем вы с ним так поступили? Он же исправился". Когда я писала, поняла: есть этот момент, когда хочется его пожалеть и простить, тогда я и принял решение его уничтожить. В жизни мы прощаем такие ужасные поступки, а человек не меняется и продолжает это делать. Хотя бы в кино я поставлю на этом точку.

Так что да, это было моей задачей, чтобы возникло сочувствие к нему.

Не видите ли Вы в этом своеобразную романтизацию образа оккупантов?

Еще раз повторюсь: у каждого оккупанта своя правда и своя мотивация. Если их послушать, не всех конечно, вы поймете, что вам нечего ответить им. Я сталкивалась с такими людьми, когда они меня своими аргументами не убеждали, потому что в моей позиции они не могут меня убедить, но я понимала, что мне нет, что им ответить. Поэтому встреча с такими персонажами хотя бы в кино подготовят к встрече их в реальной жизни.

Мы должны иметь сильные аргументы, чтобы ему тоже было нечего ответить. Также надо понимать: мы не знаем, если бы мы родились в этом регионе, прожили жизнь, на какой стороне мы бы сейчас были, за кого бы сейчас "топили" и которой правде верили. Нет никаких гарантий.

У нас родственники в Центральной Украине живут, и у них нет четкого понимания, кто они, чего хотят. Они все ностальгируют по Советскому Союзу. А что говорить о тех, кто живет там и кого зомбируют с утра до ночи, кто смотрит российское телевидение?

Это не идеализация вовсе. Мне кажется, нет.

Вы создали сценарий для фильма "Киборги", который кардинально отличается от "Плохих дорог". Там есть заслуженная героизация украинских военных. Это было своеобразным ходом: не продлевать эту тему в "Плохих дорогах"?

Да, я имею "Киборги" за плечами. В том фильме не стояла задача героизировать их, но отдать должное украинским военным. Конечно, когда ты делаешь такие фильмы, понимаешь, для какой аудитории ты их создаешь.

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Должны быть ленты, как "Киборги", о героях. Главным посылом было – смотрите, каких людей мы теряем и как это больно. Я понимала, что это кино будут смотреть военные, их родственники, жены, матери. Должна быть интонация. Это не значит, что я должна улучшать, идеализировать – этого тоже следует избегать. Хочется, чтобы они были живы, непростые персонажи со своими недостатками.

Когда ты понимаешь, что почти все они погибли, а выжившие – какие они имеют последствия – это одно дело. А когда ты делаешь авторское кино, и не о военных, а вообще людей, акцент здесь совсем на другом

В "Плохих дорогах" нет политики, идеологии, акцент не на том, кто с кем воюет, а на историях и чувствах людей, оказавшихся в драматической ситуации войны. Не важно, на котором они стороне.

Когда ты делаешь не локальный продукт, а рассчитываешь на зарубежного зрителя – надо очень тонко это делать. Избегать однозначности, политики, идеологии.

Не уверена, что мне удалось, но я старалась в любом случае, чтобы без давления и манипуляций таких откровенных было все же понятно, что у нас здесь происходит и где правда. Именно это делает возможность, открывает путь украинском кино и искусству на международный уровень.

Никакое откровенно патриотическое кино ни на каком фестивале нигде не прозвучит. Где мы говорим, что мы хорошие, а все враги – это нигде не сработает.

Интересно, когда представители культуры рефлексируют и анализируют конфликт с разных сторон, когда они имеют силы подняться над и попытаться понять и другую сторону – это говорит о зрелости.

И, в первую очередь, увидеть человеческие истории. Ты приезжаешь туда и общаешься с подростками, у которых в голове что попало, они с российскими флажками ходят. Но когда ты с ними общаешься не об этом, а о бытовых вещах, понимаешь, что это просто дети, очень напуганы, переживших большой стресс. Они так же влюбляются, как другие, уязвимы, так же любят своих родителей.



Подростки в фильме "Плохие дороги" / Фото Пресс-служба

Вы много ездили на Донбасс, писали сценарий к "Киборгам". Собственно, эти истории и стали основой для "Плохих дорог". Какую ситуацию увидели Вы там? Есть история, которая зацепила больше всего?

Одну историю я точно не могу выделить, потому что их очень и очень много. Мы говорим, а это уже прошлое – эти мои поездки. Последний год я вообще там не была, еще со съемок прошлой зимой.

Люди привыкают к войне, это меня продолжает удивлять. Каждой моей поездки я видела, как люди адаптируются, приспосабливаются. С одной стороны, в этом есть жизнеутверждающие момент, потому что они, несмотря на то, что там стреляют, а там разруха, то строят, планируют, не ставят на себе крест. А с другой стороны, привычка к войне, апатия, общий посттравматический синдром у военных и населения, там находится – это не хороший фон для страны. Он распространяется: военные возвращаются, переселенцы приезжают, этот депрессивное состояние заразно. Это атмосфера нашей страны, печально.

Поразило и то, что только там ты чувствуешь себя по-настоящему живым, как будто тебя разбудили с какого комфортного сна. Эту жажду жизни, остроту эмоций, моментов ты чувствуешь именно там. Очень близко момент потери, поэтому больше желание жить, радоваться.

Интересный феномен: может, люди подсознательно для этого устраивают войны, чтобы перезагрузиться, почувствовать новые реалии или адреналин, который для мужчин так важен? Это страшно, что у них есть такая потребность: не другим способом это получать, а именно из-за войны.

Женщины, которые в первый год войны влюблялись в военных, была такая романтизация и героизация, подъем эмоциональный. Да, мы идем защищать страну, границы, это правильно, но не всегда мужчины, которые там шли по этой причине на фронт. Они часто попадали туда через романтизации и героизации со стороны общества, или шли за острыми чувствами.

По Вашему мнению, "Плохие дороги" могут изменить мнение о Донбассе, разрушить стереотипы относительно этих областей?

Об этом всегда нужно говорить, не стоит замалчивать, особенно сейчас, когда наблюдается такая тенденция. Я надеюсь, просмотр таких фильмов учит сочувствовать всем, независимо от того, какой у него флажок где-то в голове. Нельзя отделиться от части страны, надо искать пути для понимания и сострадания – это первый шаг.

История о бабушке и внучке, где у них разные идеологические убеждения. Как ее можно в чем-то обвинять, когда она уже пожилой человек, насквозь советская? Она проработала всю жизнь на этом заводе, ей не хватает широты мышления, чтобы понять все, что происходит сегодня. Ее просто жалко.

Какие еще месседжи Вы вкладывали в фильм "Плохие дороги"? На что стоит обратить внимание зрителям?

На стереотипы. Мы зависим от того, во что мы верим. Вот военный и директор школы, которые сталкиваются на блокпосту, они же жертвы составленных стереотипов об этой войне и о русских и украинцев. Они транслируют это, за эту идею хватаются, верят в нее. И здесь они попадают в ситуацию, когда нужно сделать шаг на встречу, или не делать его. Но чтобы сделать это, нужно отказаться от этих стереотипов, и насколько это трудно.

Когда ты находишься в "серой зоне", где происходит непонятно что, особенно для гражданских, хватаешься за Советский Союз, веришь в распятых мальчиков и прочее. Но чтобы было понимание, от этого надо отказываться. Чтобы выжить в этой реальности, надо быть более гибкими, шире мыслить. На это хочется обратить внимание.



Главные герои драмы "Плохие дороги" / Фото Пресс-служба

Каждый сам свои выводы сделает. Но то, что я закладывала, в последней новелле – сказать, что война начинается не с политиков или обстрелов, а она часто начинается с маленьких людей, бытовых поступок. Война – это все-таки зона безответственности, место, где ты можешь дегуманизироваться быстро и делать то, что ты хочешь.

Все это начинается скорее в голове людей, в наших семьях, селах или городах. И вопрос прощения: "Стоит ли прощать или нет?" В высоком смысле, всегда надо, а в реальности? И к чему приведет это прощение? Нет ответа на этот вопрос, я только размышляю об этом.