По сюжету триллера главная героиня Ханна Фабер не может прийти в себя после гибели трех детей, которых она не смогла спасти во время лесного пожара. Но однажды, внезапно, женщина замечает мальчика Коннора. Как ей удается наладить с ним контакт и какие испытания их ждут – смотрите в фильме. Новый экшн уже с 6 мая можно просматривать в кинотеатрах!

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А сейчас мы предлагаем вам прочитать эксклюзивное интервью с актрисой Анджелиной Джоли и узнать больше о внутреннем мире главной героини Ханны.

Интервью с Анджелиной Джоли

Что привлекло ваше внимание к сюжету фильма и, конечно, в роли Ханны, пожарного элитного подразделения "смоукджамперов"?

Что ж, я очень увлечена работой Тейлора Шеридана и особенно тем, что он пишет. Иногда можно найти хороший сценарий, но вы не будете уверены, насколько он будет настоящим и как он будет выполняться. И, несмотря на это проект, я знала, что он сработает и будет особым лишь тогда, когда будет сделан с реальным пониманием этих персонажей и в очень аутентичной форме. А это Тейлор! Поэтому мне было очень комфортно присоединиться к этому, зная, что он это сделает, зная, что мне не придется беспокоиться о хорошем сюжете.

Как работалось с Тейлором?

Я знала, что он подтолкнет меня быть настоящей. Многое из того, что женщины иногда испытывают в фильме, что от нас ожидают или, какие роли нам приходится играть, Тейлора не интересует. Он хочет изобразить настоящую трудолюбивую женщину, которая делает свою работу, и это очень круто.



Анджелина Джоли в новом триллере "Те, кто желает мне смерти" / Фото Warner Bros

Вас не балуют, вы играете роли, которые помогают вам выйти из зоны комфорта. От вас требуется только подлинности и устойчивости.

В этой роли на самом деле не имело значения кто будет – мужчина или женщина. Это роль жесткой личности и я это оценила как женщина, как человек. Я надеюсь, что зрители почувствуют это, они окунутся в эту атмосферу и поймут всех этих интересных, сильных персонажей, мужчин и женщин, а также в определенной степени "сломанных" людей, которые перемещаются в мире, которого зрители раньше не видели.

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Почему Ханну назначают одной на сторожевую башню на диких просторах Монтаны?

Когда мы ее встречаем, мы видим того-то, кто переживает из-за понесенных неудач. Независимо от того, виновна или нет, она чувствует ответственность за то, что произошло. Она изолирована и брошена в эту башню, чуть дальше от передовой, переживая большое горе. Возможно, она склонна к суициду, она истощена.

Я думаю, часть иронии этой истории еще и в том, что она в определенной степени не лучший человек для того, чтобы заботиться о ребенке. Ей некомфортно с детьми. Она на дне, и тут вдруг сталкивается с этим другой жизнью, которая нуждается в помощи, но она едва справляется с собой,

– говорит Джоли.



Анджелина Джоли в роли Ханны в фильме "Те, кто желает мне смерти" / Фото Kinorium

Однако, кажется, в ней есть то, что делает ее действительно тем человеком, кто может помочь мальчику Коннору, который появляется из ниоткуда (даже если она сначала так не думает)?

Я думаю, она из тех, кто хочет бороться и делать правильные вещи. Она – "смоукджампер" и для этого должно быть врожденное мужество, почти безумное мужество. Но, по сути, это работа, которая помогает спасать жизни других людей, не так ли? Поэтому для того, чтобы быть такой, да, ей, возможно, придется быть адреналиновым наркоманом, но она является тем, кто готов подвергнуть себя опасности, чтобы сделать что-то хорошее.



Финн Литтл и Анджелина Джоли в фильме "Те, кто желает мне смерти" / Фото Warner Bros

В этой работе есть самоотверженность, которая сопровождается родительскими обязанностями.

Абсолютно. И поэтому она готова пройти через это. Она умеет выживать и она боец. Иногда, когда ты загоняешь бойца в угол, каким бы он ни был "сломленным", он может выйти из него и "отмахиваться" еще сильнее. Ну и, если ты сбиваешь его с ног, лучше уж убить, потому что если он поднимется, то станет еще сильнее.

В фильме Коннор так напуган, что сначала тоже не заинтересован в ее помощи, хотя она, безусловно, его единственная защита. Как Ханна находит подход к нему?

Ну, опять же, я думаю, что это то, как пишет Тейлор и потому, кто он есть. Ему нравится избавляться от любых излишеств и сентиментальности, поэтому Ханна не помогает Коннору так, как вы ожидаете от нее. На самом деле в начале она не только хочет его сбить с ног и удерживать, когда он борется с ней, она просто говорит: "До свидания и удачи".



Финн Литтл и Анджелина Джоли в фильме "Те, кто желает мне смерти" / Фото Warner Bros

Ее стиль, то, как она обращается с Коннором, определенно не то, что зрители обычно видят в фильмах.

Да? По дороге они оба прилагают значительные усилия, чтобы быть рядом друг с другом, и она на самом деле не держит его близко к себе. Но интересный момент, который мы видим, когда он говорит: "Ты та, кому я могу доверять?". И я думаю, что в тот момент она понятия не имеет, кто она, да? Если ты чувствуешь, что потерпел неудачу в своей жизни, и ты переживаешь из-за этого и здесь кто-то подходит к тебе и говорит: "Ты тот, кто может мне помочь? Могу ли я тебе доверять? Можешь ли ты быть тем человеком, который защищает меня?". Ты хочешь быть, но не можешь представить себе, это так.

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В определенном смысле ей почти приходится притворяться, чтобы убедить не только его, но и себя?

Я думаю, здесь срабатывает ее работа, которая не похожа на то, что мы с вами бы сделали, если бы анализировали это как обычные люди. Если ваша работа заключается в том, чтобы быть на службе, и вы "смоукджампер", пожарный, полицейский или кто-то еще, возможно, это то, что вы сами сделали со своей жизнью. Это ваш инстинкт. Да, она эмоционально запуталась, но она имеет навыки, и это ее работа.

Профессиональные "смоукджамперы", они регулярно попадают в эту смертоносную среду – такую, которую мы даже представить не можем. А как вообще выглядел сам съемочный процесс в этой красивой и опасной дикой стихии, созданной для этого фильма?

Было хорошо в этой среде. Они развели огонь, они смонтировали лес, который можно было сжечь. Это было что-то удивительное. И есть что-то немного сумасшедшего в том, чтобы вставать посреди ночи, поджигать вещи, пробегать сквозь них и находиться под водой, когда все вокруг горит. Иногда это казалось немного сумасшедшим, но это было по-настоящему прекрасно.



Анджелина Джоли в фильме "Те, кто желает мне смерти" / Фото Kinorium

Когда у вас есть кто-то вроде Тейлора, которому очень комфортно работать в этой среде и вы видите, что он контролирует это, он справляется с этим. Это уникальная ситуация, когда ваш режиссер на самом деле настолько сознательный и знает, как ориентироваться в мире природы. Он реально ухаживал за лошадьми в течение нескольких дней. Он учил меня рубить дрова и разжигать огонь. Я надеюсь, что вы это заметите, когда посмотрите фильм. В нем есть что-то такое, что кажется живым, наполненным хорошей естественной энергией.

Когда вы готовились к этой роли, разговаривали с какими-то реальными "смоукджамперами" или, в частности, женщинами-"смоукджамперами"?

Да. Что еще можно сказать кроме благодарности за службу? Они просто удивительные. Это невероятно, что они делают для нас. Я вам говорю, надевать это все снаряжение..! Раньше я прыгала с самолета, но без снаряжения, а здесь нужно прыгать с ним, металлической клеткой на лице, весь этот вес, да еще и в эту жару! И мы сделали это для фильма, где я смогла выпрыгнуть из маленького приземленного самолета на матовую поверхность, а также это было так сложно – просто выйти за дверь и, чтобы не упасть, и, чтобы рюкзак не свалил с ног. Это много снаряжения. Трудно что-то видеть, трудно двигаться. А находиться в нем рядом с этой жарой!



Анджелина Джоли – "смоукджампер" в фильме "Те, кто желает мне смерти" / Фото Warner Bros

Во многих из этих сцен принимали участие как Ханна, так и Коннор. Расскажи мне о сотрудничестве с Финном Литтлом, который играет роль мальчика. Вы партнеры по сцене в течение большей части фильма.

Да. И я знаю, есть старая поговорка о том, чтобы не работать с животными или детьми, но я думаю, что все наоборот. Я считаю, что работать с детьми – это самое лучшее. Они такие открытые.

Но, конечно, есть дети, на которых этот бизнес очень влияет и они, возможно, чувствуют себя так, как будто повзрослели раньше времени.

Финн, он такой открытый! Он такой талантливый! Он обладает потрясающей комбинацией, где он все равно храбрый и сильный, и физически выносливый, и веселый, и эмоциональный,

– делится своими впечатлениями Джоли.

Было много таких сцен, где он должен плакать, показывать тревогу, и ему надо сохранять это эмоциональное состояние в то время, когда за его плечами горит огонь, он спрыгивает откуда-то, пули и осколки пролетают мимо. Но нам было весело. На выходных мы собирались вместе с его мамой и моими детьми. Это было мило. Нам было так важно стать семьей в то время.



Финн Литтл и Анджелина Джоли в фильме "Те, кто желает мне смерти" / Фото Warner Bros

На самом деле в фильме есть еще одна действительно сильная женская роль, Эллисон, которую сыграла Медина Сенгор.

Она такая удивительная. Было так приятно разделить эту историю с Мединой и одновременно играть таких сильных женщин, которые пытаются пережить это испытание по-своему, выдерживая любое завершение этого пути.

Этот фильм немного напоминает мне поговорку: "Что тебя не убивает, то делает сильнее". Как вы думаете, это изображает внутренний мир главной героини?

Также есть другое выражение, что-то вроде: "Это то, насколько ты хорошо проходишь сквозь огонь", да? Ты проходишь через огонь, каким ты выходишь с другой стороны? Ты вышел озлобленным, "сломанным", растерянным и подавленным? Или ты вышел из него и твой дух окреп, ты столкнулся со своими страхами, ты защитил других? И в этом огне ты нашел то, что сделало тебя сильнее. Было забавно, когда во время съемок мы шутили, что после того, как Ханну ударила молния, то что еще с ней может случиться? Это как вселенная, который пытается ее убить, вселенная, которая желает ей смерти.

Думаю, большинство из нас чувствовали это в жизни. Но так, безусловно, мы становимся сильнее. Мы станем сильнее, если переживем эти проблемы.

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