Съемочная группа "Форсажа 9" показала необычный трейлер. Он почти целиком состоит из кадров со съемочной площадки, сделанных во время работы над сценами автомобильных погонь.

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Оказалось, что многие впечатляющие сцены сделаны с достаточно небольшим количеством компьютерной графики. Машины действительно взрывали, сталкивали друг с другом и подбрасывали в воздух; правда, не с помощью магнитов, а благодаря специальным "пушкам".

С чего все начиналось?

Можем ли мы себе сегодня представить, что в начале истории киноиндустрии съемка преследования из салона автомобиля или со стороны водителя была невозможной. Камеры были настолько тяжелыми, что их было трудно закрепить в салоне, а поэтому все съемки таких сцен, например, как в "Птицах" Хичкока – происходили в студии со статических машин.



"Птицы" режиссера А. Хичкока / Скриншот фильма

Интересно, что известный фильм "Шерлок младший" с Бастером Китоном, где он проезжает на мотоцикле через железнодорожные пути прямо перед поездом, отсняли задом наперед. То есть актер ехал не перед поездом, а уже после того, как он проехал. Киноленту просто перевернули другой стороной ради достижения такого эффекта в фильме.

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Легкая камера – легкие съемки

Ситуация в производстве автомобильных экшенов изменилась уже через несколько лет. Поэтому уже в фильме "Детектив Буллит", со Стивом Маккуином в главной роли, погони были сняты не в студии, а на реальных городских улицах. Это стало возможно благодаря появлению маленькой, легкой камеры, которая позволяла снимать с рук. Съемочная группа фильма установила такие камеры на капотах машин, в салонах и на крыльях. Благодаря этому зрители видели погоню от первого лица, примерно так же, как и сами персонажи фильма.



Кадр от первого лица в фильме "Детектив Буллит" / Скриншот из фильма

А уже в семидесятых годах создатели фильма "Французский связной" пошли еще дальше. Они не только поставили камеры на капот, бампер, заднее сиденье, но и вели съемки прямо в потоке, на обычных городских улицах.

Маленькая скорость в ускоренном кадре

Это понятно, что съемки преследования, в котором участвуют несколько машин на большой скорости, невозможно снимать на обычных улицах – это опасно. Именно поэтому создатели фильмов пытались снизить риски: хоть в фильме мы видим невероятно динамичные сцены, на самом деле автомобили движутся медленно, а при операторы используют замедленную киносъемку.

Интересно, что это операторское решение применяется до сих пор. Например, Джордж Миллер использовал замедленную киносъемку при работе над "Безумным Максом" 2015 года.



Кадр из фильма "Безумный Макс" / Скриншот из фильма

Biscuit – суперплатформа для съемки

Актер делает вид, что управляет машиной, а на самом деле платформой с закрепленным на ней автомобилем рулит каскадер. Именно поэтому, когда появилась Biscuit, она значительно облегчила съемки, ведь кабину каскадера можно разместить в любом месте платформы. Появилась возможность снимать актерский автомобиль практически с любого ракурса. На Biscuit можно поставить другую машину, как правило, без колес. Именно в такой машине сидят актеры для съемок диалогов.

Модификация машин для съемок экшена

Десятилетиями автомобильные преследования снимали с помощью практически серийных автомобилей, но теперь машины все чаще приходится или дорабатывать, или строить с нуля. Например, авторам "Черной Пантеры" пришлось просить инженеров Lexus отключить большую часть систем безопасности автомобиля, участвовавшего в съемках.

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Что касается автомобилей для съемок "Форсажа", то известно, что их лишают подушек безопасности, им укрепляют кузова и рамы. Электронные вспомогательные системы тоже отключаются. Иначе машины могут не пережить трюковые сцены.

Да и само время съемок теперь может длиться гораздо дольше. Например, сама сцена в фильме может длиться около четырех секунд. Но на ее съемки потребовалось восемь месяцев подготовки. А само время съемок заняли четыре дня и в них участвовало более сотни человек из съемочной группы.

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Напомним, что премьера новой девятой части "Форсажа" состоится 20 мая 2021 года.