Уже летом 2021 года в Голливуде начнутся съемки нового фильма об Индиане Джонсе. Что известно об этом проекте и какие актеры уже получили главные роли – узнавайте в материале.

По официальным данным, режиссерское кресло займет не Стивен Спилберг, который является создателем знаменитой франшизы. Однако съемки нового "Индианы Джонса" он не пропустит и выступит в проекте одним из исполнительных продюсеров.

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Экранизирует новую историю Джеймс Мангольд, хорошо известный по фильмам "Росомаха" и "Аутсайдеры". Съемки режиссер запланировал на лето 2021 года, а результаты его работы зрители должны увидеть с 29 июля 2022. Из-за пандемии коронавируса дату премьеры могут изменить.

Сюжет 5 ленты об Индиане Джонсе держат в строжайшей секретности. Однако авторы проекту подтвердили, что кастинги на главные роли завершились, а киноманы увидят в этой ленте:

Харрисона Форда – виконавеь роли Индианы Джонса в предыдущих фильмах

Мадса Міккельсена

Фиби Уоллер-Бридж