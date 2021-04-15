Знаменитая итальянская красавица Моника Беллуччи начала работу над новым фильмом. Актриса перевоплотится в ведьму в фильме La Befana vien di notte 2 ("Бефана приходит ночью 2"). Первые фото со съемок уже появились в сети.

Съемки проекту стартовали 1 марта 2021 года. Сейчас съемочную площадку развернули в Риме, где папарацци и сфотографировали Монику Беллуччи.

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Интересно, что для этой роли актриса кардинально сменила имидж. Гримеры подобрали для роскошной Моники Беллуччи парик с седыми длинными волосами в стиле ведьм. Позировала актриса перед камерой в длинной юбке, жакете с ремнем и плаще. Весь наряд был в стиле ретро, ​​а образ ведьмы дополнили шляпой и большой метлой. Поэтому Моника Беллуччи выглядела довольно атмосферно на снимках.

Что известно о фильме La Befana vien di notte 2

Лента La Befana vien di notte 2 еще не получила украинского названия. Известно, что фильм станет приквелом к ​​"Бефана приходит ночью", вышедшим в 2018 году.

По сюжету, все события будут происходить в XVIII веке, что объясняет ретро-наряды Моники Беллуччи. Паола – уличная хулиганка, которая всегда находит себе неприятности. Случайно она мешает злодею барону де Микелис, который имеет безграничную жажду власти и большую ненависть к ведьмам. Поэтому он со своей помощницей Мармоттой решают уничтожить девочку, которая владеет магией.

В защиту Паолы становится добрая ведьма Долорес, которую и сыграла Моника Беллуччи. Между магическими учениями, быстрым курсом ведьмовства, невероятными трансформациями и множеством неприятностей Паола обнаруживает, что судьба приготовила для нее особую миссию.

Главные роли в фильме сыграют:

Моника Беллуччи

Зои Массенти

Фабио Де Луиджи

Лучано Луиджи

Алессандро Абер и др.