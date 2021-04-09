По данным журналистов, съемки проходят в Ванкувере. Там папарацци и сфотографировали Джуда Лоу в наряде капитана Крюка.

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Интересно, что авторы ленты о Питере Пэне решили последовать образу пирата, который сложился благодаря мультфильму Disney 1953 года. Поэтому Джуд Лоу красовался на первых фото в рубашке, красной жилетке и черных сапогах. Также гримеры подобрали для актера парик с длинными волосами, а образ дополнили усами.

Известно, что фильм о Питере Пэне будет современной экранизацией истории, которую зрители увидели в мультфильме 1953 года. По сюжету, в волшебном Неверленде живет мальчик Питер, который отказывается взрослеть. Главный герой имеет свою фею Динь-Динь, верит в магию и умеет летать. Но опасные приключения его начнутся, когда в Неверленд попадет девочка Венди со своими 2 братьями, а все герои столкнутся с соперником Питера Пена – пиратом капитаном Крюком.

По данным журнала Variety , режиссерское кресло займет Дэвид Лоури, хорошо известный зрителям по фэнтези "Пит и его дракон". После неудачных лент о Питере Пэне он решил сделать большую ставку на актерский состав, может улучшить рейтинг проекту. Поэтому в новой кинокартине можно будет увидеть: