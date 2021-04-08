Голливудский актер Дуэйн Джонсон полностью готов к съемкам супергеройского фильма "Черный Адам". Перед стартом проекту американец провел не один час в спортивном зале и ошеломил сторонников результатом тренировок.

Новое фото Дуэйна Джонсона

В кадре Дуэйн Джонсон показал, как за несколько недель нарастил мышцы в спортзале. И результат тренировок актера может только поразить! При этом никто из подписчиков не сомневается, что супергерой Черный Адам в исполнении Дуэйна Джонсона таки сможет напугать его соперников по ленте и внести коррективы в историю фильмов DC Comics.

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"Черный Адам готов... Это всегда работа, которую мы незаметно выполняем, когда никто не видит, но именно она и меняет всю игру", – написал Дуэйн Джонсон о своих тренировках.

"Черный Адам": что известно о фильме

Ранее Дуэйн Джонсон сделал громкий анонс фильма "Черный Адам". В сети актер рассказал историю своего персонажа. В частности, известно, что 5 т ысяч лет Черный Адам был заключен и скован, поэтому символично на новом фото он восстал из цепью в руке. Но освободившись, главный герой фильма пообещал, что его уже никто не остановит.

Известно, что Черный Адам будет антигероем, противостоять которому будет Общество справедливости Америки – организация, которая образовалась задолго до Лиги справедливости. Возглавит их доктор Фейт, которого сыграет Пирс Броснан. Премьера ленты состоится в 2022 году, о чем объявил Дуэйн Джонсон, опубликовав первый тизер.

Разрушительная и неудержимая глобальная сила сообщение от той же человека в черном. "Черный Адам" выйдет 29 июля 2022. Иерархия власти во Вселенной DC скоро изменится,

– заинтриговал Дуэйн Джонсон.

Главные роли в картине "Черный Адам" получили: