Сторонники супергеройских фильмов DC с нетерпением ожидают премьеру нового фильма об антигерое "Черный Адам". Исполнитель главной роли Дуэйн Джонсон рассекретил дату релиза.

Еще год сторонникам Дуэйна Джонсона придется подождать, чтобы увидеть его в образе супергероя. По словам актера, премьера фильма "Черный Адам" запланирована на 29 июня 2022 года.

Смотрите также Галь Гадот показала неудачные дубли "Чудо-женщины 1984", чем до слез рассмешила сеть

Об этом представитель Голливуда объявил в сети, опубликовав первый тизер ленты. На кадрах можно увидеть знаменитую площадь Таймс-Сквер, что в Нью-Йорке, где на зданиях транслируется анонс "Черного Адама".

Разрушительная и неудержимая глобальная сила сообщение от того же человека в черном. "Черный Адам" выйдет 29 июля 2022 года. Иерархия власти во Вселенной DC скоро изменится,

– заинтриговал Дуэйн Джонсон.

"Черный Адам": коротко о фильме

За несколько часов до презентации тизера Дуэйн Джонсон показал промо-ролик "Черного Адама", где он рассказал о происхождении этого супергероя DC Comics.

"5 тысяч лет назад Кандак был плавательным котлом культур, богатства, силы и магии. Однако у большинства из нас ничего не было через цепи на шее. В Кандак не было героя – вместо этого они получили меня. Я сделал то, что нужно было сделать, и они посадили меня за это в тюрьму. Сейчас, 5 тысяч лет спустя, я свободен и я вам даю слово – больше меня не остановить", – анонсировал Дуэйн Джонсон.

Режиссером "Черного Адама" выступит Хаум Кольет-Серра. Сейчас съемки еще не стартовали, а поэтому детали ленты держат в секрете. Известно только, что Черный Адам – антигерой с суперсилами, хорошо известный любителям комиксов как соперник Шазама. Противостоять этому персонажу будет Общество справедливости Америки, которое соберет доктор Фейт.

Главные роли в картине "Черный Адам" получили:

Дуэйн Джонсон – Черный Адам

Пирс Броснан – доктор Фейт

Элдис Годжи – Человек-ястреб

Ной Сентінео

Квинтесса Свинделл