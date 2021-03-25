Больше не Джеймс Бонд: актер Пирс Броснан впервые сыграет супергероя DC Comics
Голливудский актер Пирс Броснан, хорошо известный зрителям по роли Джеймса Бонда, присоединился к фильму DC Comics. 67-летнего ирландца можно будет увидеть в фильме "Черный Адам".
Источник:People
Впервые Пирс Броснан перевоплотится в супергероя. Известно, что актер примеряет костюм доктора Фейта или Кента Нельсона.
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Свои суперсилы этот персонаж получил от древнего божества. В фильме "Черный Адам" доктор Фейт в исполнении Пирса Броснана соберет Общество справедливости Америки, которое будет стоять на защите людей. Эта организация возникла до появления "Лиги справедливости".
"Черный Адам": что известно о фильме
Сейчас авторы проекту только готовятся к съемкам "Черного Адама", поэтому деталей сюжет не рассекречивают. Известно, что главный персонаж ленты является антигероем, хорошо известным в комиксах, как соперник Шазама. Однако в дебютном фильме не стоит ожидать появления Билли Бэтсона (Шазама).
Поражает и актерский состав "Черного Адама". Главные роли в картине получили:
- Дуэйн Джонсон – Черный Адам
- Пирс Броснан – доктор Фейт
- Элдис Годжи – Человек-ястреб
- Ной Сентінео
- Квинтесса Свинделл
Исполнитель главной роли Дуэйн Джонсон уже прокомментировал участие в проекте. В твиттере он признался, что во вселенной DC произойдут большие изменения.
Вы ждали достаточно долго, как и я. Если быть точным, тысячи лет. Иерархия власти во вселенной DC скоро изменится. Человек в черном приходит, чтобы уничтожить их всех, – написал в стиле своего героя Дуэйн Джонсон.
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