Голливудский актер Пирс Броснан, хорошо известный зрителям по роли Джеймса Бонда, присоединился к фильму DC Comics. 67-летнего ирландца можно будет увидеть в фильме "Черный Адам".

Впервые Пирс Броснан перевоплотится в супергероя. Известно, что актер примеряет костюм доктора Фейта или Кента Нельсона.

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Свои суперсилы этот персонаж получил от древнего божества. В фильме "Черный Адам" доктор Фейт в исполнении Пирса Броснана соберет Общество справедливости Америки, которое будет стоять на защите людей. Эта организация возникла до появления "Лиги справедливости".

"Черный Адам": что известно о фильме

Сейчас авторы проекту только готовятся к съемкам "Черного Адама", поэтому деталей сюжет не рассекречивают. Известно, что главный персонаж ленты является антигероем, хорошо известным в комиксах, как соперник Шазама. Однако в дебютном фильме не стоит ожидать появления Билли Бэтсона (Шазама).

Поражает и актерский состав "Черного Адама" . Главные роли в картине получили:

Дуэйн Джонсон – Черный Адам

Пирс Броснан – доктор Фейт

Элдис Годжи – Человек-ястреб

Ной Сентінео

Квинтесса Свинделл

Исполнитель главной роли Дуэйн Джонсон уже прокомментировал участие в проекте. В твиттере он признался, что во вселенной DC произойдут большие изменения.