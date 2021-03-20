Актриса Галь Гадот сыграла главную роль в "Чудо-женщине 1984", где в очередной раз спасла планету от самоуничтожения. Однако за кадром знаменитая красавица не была такой же серьезной.

В своем блоге Галь Гадот опубликовала курьезное видео, которое уже успело рассмешить всех сторонников "Чудо-женщины". На кадрах можно увидеть неудачные дубли актрисы и ее коллег. В частности, как парик Кристен Уиг повредился под прицелом камеры, а перед зрелищной дракой Педро Паскаль не смог открыть дверь, чем вызвал смех на съемочной площадке.

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Особенно много курьезов было у исполнителей главных ролей – Галь Гадот и Криса Пайна. Актриса не могла остановиться смеяться, когда проходили съемки общих сцен с красавцем и финальн ых кадров фильма. По замыслу, она пыталась остановить злодея Максвелла Лорда, однако листья с желаниями, которые попадали ей в лицо, только смешили Галь Гадот.

Вы когда-нибудь задумывались над вопросом, как выглядят съемки с прекрасной командой?

– написала Галь Гадот.

Расширенную версию ролика представили на ютуб-канале Warner Bros . Здесь хохот вызвали кадры, где Галь Гадот, которая в фильме легко перебрасывает грузовики, не может открыть дверь.

Неудачные дубли "Чудо-женщины 1984": смотрите видео

"Чудо-женщина 1984": коротко о фильме

Премьеру супергеройского фильма "Чудо-женщина 1984" несколько раз переносили из-за пандемии коронавируса. В конце концов, лента вышла на большие экраны 16 декабря 2020 года. Это был первый фильм, который Warner Bros. представил в кинотеатрах и на стриминговий платформе HBO Max, о чем сообщил журнал People .

По сюжету, Диана Принц наладила свою жизнь после смерти Стива Тревора. Она устроилась на работу в институте, где работает с артефактами. Диана поражает своей уверенностью, а потому становится кумиркой для новой работницы Барбары Энн Миневры. Поэтому, когда в руки красавиц попадает камень желаний, супергероиня невольно возвращает к жизни любимого, а вот ее коллега получает силу, мощнее чем в Диан ы . Но у всего есть своя цена, в чем Чудо-женщина вскоре убедится.