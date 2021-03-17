Даже самые талантливые режиссеры мира не могут учесть все, а потому знаменитые фильмы переполнены забавными киноляпами. Мы решили подобрать смешные неточности в кино, которые сумели увидеть только внимательные зрители.

Современная техника или пластиковые стаканы в исторических драмах, или же представитель съемочной группы в кадре: сеть изобилует киноляпами в фильмах. 24 канал подобрал самые смешные из них.

Смотрите также Крис Эванс рассмешил сеть видео со съемок "Капитана Америка"

Почувствуйте себя настоящими экспертами кино, исследуя фильмы с кинобоксом Pepsi и Lay's. Любимый напиток в сочетании с чипсами – безупречный выбор этого вечера.

"Гладиатор" (2000)

Фильм "Гладиатор" сумел покорить весь мир непревзойденной игрой Рассела Кроу и историей о его персонаже Максимусе. Казалось бы, авторы культовой ленты учли все: колоритные пейзажи, костюмы того времени и обувь. По данным BrightSide, на одном из кадров зрители смогли увидеть самолет, который пролетел в небе, когда камера была сфокусирована на главном актере.



В "Гладиаторе" можно увидеть самолет / Фото BrightSide

Такую же неточность допустили авторы фильма "Троя".



Киноляп в фильме "Троя"/ Фото BrightSide

"Титаник" (1997)

Джеймс Камерон не проверил факты из сценария и вызвал немалый хохот в сети. Одной из знаковых сцен в "Титанике" является первый разговор главных героев Джека и Роуз. Когда богачка решила прыгнуть в ледяной океан, персонаж Леонардо Ди Каприо остановил ее. Чтобы отговорить девушку от самоубийства, Джек рассказал о зимней рыбалке на озере Виссота, расположенном в штате Винсконсин. Казалось бы, что тут особенного? Однако озеро образовалось во время строительства электростанции в 1917 году, а "Титаник" утонул на 5 лет раньше.



Кадр из фильма "Титаник" / Фото Empire

Кроме этого, та же корма корабля менялась несколько раз за фильм. Вероятно, для съемок были разработаны 2 муляжа, поэтому авторы "Титаника" и допустили эту неточность.



Корма "Титаника" менялась в фильме / Фото BrightSide

"Дэдпул 2" (2018)

Журналисты Screen Rant насчитали больше 20 киноляпов в нетипичной супергеройской ленте "Дэдпул". Это и непостоянная скорость регенерации главного персонажа, и волшебное исцеление костюма, который не может восстанавливаться самостоятельно, и бесконечные мечи Дэдпула и тому подобное. Привлекли внимание зрителей и рисунки, которые делал этот супергерой. В частности, когда Дэдпул объясняет своим подчиненным план с перехватом, он обводит цель красным карандашом. А уже на втором кадре его нет.



"Дэдпул 2" / Фото "Люкс ФМ"

​А вы уже видели 8 голливудских фильмов, в которых вспомнили Украину

"Пираты Карибского моря: Проклятие "Черной жемчужины" (2003)

А вот в "Пиратах Карибского моря" представитель съемочной группы случайно попал в кадр. Поэтому на фоне актеров в аутентичных костюмах закрался мужчина в белоснежной футболке и ковбойской шляпе. То ли режиссеру Гору Вербински настолько понравился этот кадр, то ли просто сыграла невнимательность, однако этот дубль поместили в финальную версию фильма.



Киноляп в "Пиратах Карибского моря" / Фото BrightSide

Но это является, вероятно, одним из самых распространенных киноляпов в кинематографе. Об этом свидетельствует кадр из фильма "Сумерки", где на стекле авто можно увидеть съемочную камеру.



Недостаток в фильме "Сумерки" / Фото BrightSide

"Даллаский клуб покупателей" (2013)

Даже в оскароносных фильмах можно найти интересные киноляпы. Так, в "Далласком клубе покупателей", на первый взгляд, все было безупречно. Однако внимательные любители кино заметили, что позади Мэттью Макконахи висел постер с Lamborghini Aventador. Эта модель авто поступила в продажу в 2011 году, в то время как фильм рассказывал о событиях 1985-го.



"Даллаский клуб покупателей" / Фото BrightSide

"Криминальное чтиво" (1994)

Просчитался и талантливый режиссер Квентин Тарантино. В фильме главные герои Винсент и Джулс отправляются на задание босса. В квартире происходит перестрелка, в результате чего двое смельчаков остаются живыми. Но если присмотреться к кадрам, как это сделали в Esquire, на стенах были следы от пуль еще до того, как главные герои открыли огонь.



Кадр из фильма "Криминальное чтиво" / Фото Esquire

Не меньше хохота вызвали кадры из "Терминатора", где исполнитель главной роли Арнольд Шварценеггер прикрывает своего коллегу по фильму. На кожаной куртке Терминатора появляются десятки дырок от пуль. А уже в следующем кадре одежда магическим образом залатала себя.



Неточности в фильме "Терминатор" / Фото BrightSide

"Джанго освобожденный" (2012)

Видимо, все смотрели популярный фильм "Джанго освобожденный". Зрители обратили внимание на то, насколько правдоподобно сыграл каждый из актеров ленты. К примеру, Леонардо Ди Каприо на самом деле поранил руку и не прекратил играть свою сцену. Потому этот фрагмент был очень реалистичным.

Однако и здесь не учли все исторические детали. В частности, речь идет о стильных очках, которые носит главный герой. Этот аксессуар можно было приобрести с 1929 года. Поэтому в фильме, где описываются события 1858 года, это выглядело странно.



Главный герой "Джанго освобожденный" не мог носить очки / Фото Screen Rant

Исторические факты не учли во многих фильмах. В "Назад в будущее" можно увидеть гитару, которая появится на 3 года позже событий ленты, в "Мире Юрского периода" не учли, что ДНК не может сохраняться в янтаре столько времени, а в "Зеленой миле" состоялась казнь на электрическом стуле, хотя она была запрещена в том штате до 1941 года. И это далеко не все исторические киноляпы, которые можно найти в лентах.

Рекомендуем также Киноляпы в сериале "Друзья"

"Малыш на драйве" (2017)

Авторы фильма "Малыш на драйве" допустили неточности во время сцены зрелищной погони. На одном кадре видно пассажиров на заднем сиденье, а уже в другом дубле они исчезают.



Погоня в фильме "Малыш на драйве" / Фото "Люкс ФМ"

Взлом программы за несколько секунд

Все эти киноляпы зрители с легкостью прощают кинотворцам. И даже то, что на главного героя противники нападают по очереди, чтобы киноман мог насладиться этой победой, только в отдельных случаях вызывает раздражение.

А вот самым распространенным киноляпом в лентах, который заставляет всех смеяться, является то, что гении взламывают компьютерные программы и даже правительственные сайты за считанные секунды. "8 подруг Оушена", "Миссия невыполнима", "Сноуден", "Пароль "Рыба-меч", "Девушка с татуировкой дракона" – это далеко не весь список фильмов, где можно увидеть это. Но в реальной жизни все далеко не так работает, что решили показать блогеры в забавном ролике.

Пародия на фильм о хакерах: смотрите видео