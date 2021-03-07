Голливудский актер Крис Эванс любит шутить в сети. На этот раз он опубликовал курьезное видео со съемок фильма "Первый мститель", где предстал в образе Капитана Америка.

Видео снимали школьные друзья Криса Эванса – Зак и Джон, которые побывали на съемочной площадке "Первого мстителя". Это была одна из знаковых ролей актера, поэтому он был сосредоточен на выполнении сложных трюков и даже не видел, что его друзья делают курьезное видео за кулис.

Интересно Крис Эванс может вернуться к роли Капитана Америки, – СМИ

Каждый отрывок из съемок заканчивался тем, что Джон недовольно качал головой. Ни то, как Крис Эванс выполнял сложные прыжки с платформы, ни ныряния в бассейн не поразили смешного критика.

Когда я снимался в первом "Капитане Америка" в 2010 году, школьные друзья Зак и Джон были моими "ассистентами". В Зака сохранилось много замечательных кадров. А Джон не был в восторге,

– с юмором подписал кадры Крис Эванс.

Ранее в комментарии People Крис Эванс рассказывал, что не был уверен в роли Капитана Америка. Именно поэтому он пригласил двух близких друзей, чтобы те дали свою оценку фильму.

"С начала единственной причиной колебаний были обязанности. Это большая франшиза, и если фильм удастся, то это несло за собой много изменений, изменений образа жизни. А если фильм потерпел бы неудачу, это была бы совсем другая история", – рассказал Крис Эванс.

Реакция коллег Криса Эванса на видео

Эксклюзивный ролик вызвал волну комментариев в сети. Прокомментировали видео и коллеги Криса Эванса. В частности, Октавия Спенсер, с которой актер снялся в ленте "Одаренная", написала: "Спасибо Богу за Зака". А вот Роберт Дауни-младший не сдерживал смеха от увиденного, показ ывая это в вид е емоджи.

Писательница Аманда Горман отметила: "В каждой компании друзей нужен свой Джон, чтобы мы не задавались".

"Первый мститель": коротко о фильме

Впервые Крис Эванс предстал в образе Капитана Америки в 2011 году. Именно тогда на большие экраны вышел фильм "Первый мститель".

Лента рассказала о годах войны, когда ребята массово становились добровольцами армии. Стив Роджерс также мечтал быть военным и защищать людей от опасностей. Однако из-за его телосложение и застенчивости американцу закрывали дорогу в армию. Упорный Стив таки достиг желаемого и благодаря своей жертвенности стал участником научного эксперимента, в ходе которого получил суперсилы.

"Первый мститель" познакомил зрителей не только с супергероем, но и с враждебной организацией "Гидра", о которой будет упоминание и в других лентах Marvel.