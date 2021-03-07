Голлівудський актор Кріс Еванс полюбляє жартувати у мережі. Цього разу він опублікував курйозне відео зі зйомок фільму "Перший месник", де постав в образі Капітана Америки.

Відео знімали шкільні друзі Кріса Еванса – Зак і Джон, які побували на знімальному майданчику "Першого месника". Це була одна зі знакових ролей актора, тому він був зосереджений на виконанні складних трюків та навіть не бачив, що його друзі роблять курйозне відео за лаштунків.

Цікаво Кріс Еванс може повернутись до ролі Капітана Америки, – ЗМІ

Кожен уривок зі зйомок закінчувався тим, що Джон незадоволено кивав головою. Ані те, як Кріс Еванс виконував складні стрибки з платформи, ані пірнання у басейн не вразили кумедного критика.

Коли я знімався у першому "Капітані Америка" в 2010 році, шкільні друзі Зак і Джон були моїми "асистентами". У Зака збереглось багато чудових кадрів. А Джон не був у захваті,

– з гумором підписав кадри Кріс Еванс.

Раніше у коментарі People Кріс Еванс розповідав, що не був впевнений у ролі Капітана Америка. Саме тому він запросив двох найближчих друзів, аби ті дали свою оцінку фільму.

"Від початку єдиною причиною вагань були обов'язки. Це велика франшиза, і якщо фільм вдасться, то це несло за собою багато змін, змін способу життя. А якщо фільм зазнав би невдачі, це була б зовсім інша історія", – розповів Кріс Еванс.

Реакція колег Кріса Еванса на відео

Ексклюзивний ролик викликав хвилю коментарів у мережі. Прокоментували відео і колеги Кріса Еванса. Зокрема, Октавія Спенсер, з якою актор знявся у стрічці "Обдарована", написала: "Дякуємо Богу за Зака". А от Роберт Дауні-молодший не стримував сміху від побаченого, що показав у вигляді емоджі.

Письменниця Аманда Горман зазначила: "У кожній компанії друзів потрібен свій Джон, щоб ми не задавались".

"Перший месник": коротко про фільм

Вперше Кріс Еванс постав в образі Капітана Америки у 2011 році. Саме тоді на великі екрани вийшов фільм "Перший месник".

Стрічка розповіла про роки війни, коли хлопці масово ставали добровольцями армії. Стів Роджерс також мріяв бути військовим та боронити людей від небезпек. Однак через його статуру та сором'язливість американцю закривали дорогу до війська. Наполегливий Стів таки досягнув бажаного та завдяки своїй жертовності став учасником наукового експерименту, в ході якого отримав суперсили.

"Перший месник" познайомив глядачів не тільки з супергероєм, але й з ворожою організацією "Гідра", про яку буде згадка і в інших стрічках Marvel.

"Перший месник": дивіться трейлер