Прихильники супергеройських фільмів DC з нетерпінням очікують на прем'єру нового фільму про антигероя "Чорний Адам". Виконавець головної ролі Двейн Джонсон розсекретив дату релізу.

Ще рік прихильникам Двейна Джонсона доведеться почекати, щоб побачити його в образі супергероя. За словами актора, прем'єра фільму "Чорний Адам" запланована на 29 червня 2022 року.

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Про це представник Голлівуду оголосив у мережі, опублікувавши перший тизер стрічки. На кадрах можна побачити знамениту площу Таймс-Сквер, що в Нью-Йорку, де на будівлях транслювався анонс "Чорного Адама".

Руйнівна і нестримна глобальна сила повідомлення від тої самої людини в чорному. "Чорний Адам" вийде 29 липня 2022 року. Ієрархія влади у Всесвіті DC скоро зміниться,

– заінтригував Двейн Джонсон.

"Чорний Адам": коротко про фільм

За кілька годин до презентації тизера Двейн Джонсон показав промо-ролик "Чорного Адама", де він розповів про походження цього супергероя DC Comics.

"5 тисяч років тому Кандак був плавальним котлом культур, багатства, сили і магії. Однак у більшості з нас нічого не було через ланцюги на шиї. В Кандаку не було героя – замість цього вони отримали мене. Я зробив те, що потрібно було зробити, і вони посадили мене за це в тюрму. Зараз, 5 тисяч років потому, я вільний і я вам даю слово – більше мене не зупинити", – анонсував Двейн Джонсон.

Режисером "Чорного Адама" виступить Хауме Кольет-Серра. Наразі зйомки ще не стартували, а тому деталі стрічки тримають у секреті. Відомо тільки, що Чорний Адам – антигерой із суперсилами, який добре відомий любителям коміксів як суперник Шазама. Протистояти цьому персонажу буде Товариство справедливості Америки, яке збере доктор Фейт.

Головні ролі у стрічці "Чорний Адам" отримали:

Двейн Джонсон – Чорний Адам

Пірс Броснан – доктор Фейт

Елдіс Годж – Людина-яструб

Ной Сентінео

Квінтесса Свінделл

Результати кастингу до цього проєкту вже підтвердив виконавець головної ролі. Двейн Джонсон опублікував анонс у своєму інстаграмі.