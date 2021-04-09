За даними журналістів, зйомки відбуваються у Ванкувері. Саме там папараці і сфотографували Джуда Лоу у вбранні капітана Гака.

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Цікаво, що автори стрічки про Пітера Пена вирішили наслідувати образ пірата, який склався завдяки мультфільму Disney 1953 року. Відтак Джуд Лоу красувався на перших фото у сорочці, червоній камізельці і чорних чоботах. Також гримери підібрали для актора перуку з довгим волоссям, а образ доповнили вусами.

Відомо, що фільм про Пітера Пена буде сучасною екранізацією історії, яку глядачі побачили у мультфільмі 1953 року. За сюжетом, у чарівному Неверленді живе хлопчик Пітер, який відмовляється дорослішати. Головний герой має власну фею Дінь-Дінь, вірить у магію і вміє літати. Та небезпечні пригоди його розпочнуться, коли у Неверленд потрапить дівчинка Венді зі своїми 2 братами, а всі герої зіткнуться з суперником Пітера Пена – піратом капітаном Гаком.

За даними журналу Variety, режисерське крісло посяде Девід Лоурі, добре відомий глядачам за фентезі "Піт і його дракон". Після невдалих стрічок про Пітера Пена він вирішив зробити велику ставку на акторський склад, що може покращити рейтинг проєкту. Відтак у новій кінокартині можна буде побачити: