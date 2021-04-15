Знаменита італійська красуня Моніка Беллуччі розпочала роботу над новим фільмом. Актриса перевтілиться у відьму в стрічці La Befana vien di notte 2 ("Бефана приходить вночі 2"). Перші фото зі зйомок вже з'явились у мережі.

Зйомки проєкту стартували 1 березня 2021 року. Наразі знімальний майданчик розгорнули в Римі, де папараці і сфотографували Моніку Беллуччі.

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Цікаво, що для цієї ролі актриса кардинально змінила імідж. Гримери підібрали для розкішної Моніки Беллуччі перуку з сивим довгим волоссям у стилі відьом. Позувала актриса перед камерою у довгій спідниці, жакеті з ременем і плащі. Все вбрання було у стилі ретро, а образ відьми доповнили капелюхом і великою мітлою. Відтак Моніка Беллуччі виглядала досить атмосферно на знімках.

Що відомо про фільм La Befana vien di notte 2

Стрічка La Befana vien di notte 2 ще не отримала української назви. Відомо, що фільм стане приквелом до "Бефана приходить вночі", що вийшов у 2018 році.

За сюжетом, всі події відбуватимуться у XVIII столітті, що пояснює ретро-вбрання Моніки Беллуччі. Паола – вулична хуліганка, яка завжди знаходить собі неприємності. Випадково вона стає на заваді лиходію барону де Мікелісу, який має безмежну жагу до влади і велику ненависть до відьом. Тому він зі своєю помічницею Мармоттою вирішують знищити дівчинку, яка володіє магією.

На захист Паоли стає добра відьма Долорес, яку й зіграла Моніка Беллуччі. Між магічними навчаннями, швидким курсом відьомства, неймовірними трансформаціями та безліччю неприємностей Паола виявляє, що доля приготувала для неї особливу місію.

Головні ролі у фільмі зіграють:

Моніка Беллуччі

Зої Массенті

Фабіо Де Луїджі

Лучано Луїджі

Алессандро Абер та ін.

Очікується, що фільм La Befana vien di notte 2 презентують до кінця 2021 року. За неофіційними даними, реліз відбудеться напередодні різдвяних свят.