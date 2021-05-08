Знімальна група "Форсажу 9" показала незвичайний трейлер. Він майже цілком складається з кадрів зі знімального майданчика, зроблених під час роботи над сценами автомобільних погонь.

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Виявилося, що багато вражаючих сцен зроблені з досить невеликою кількістю комп'ютерної графіки. Машини й справді підривали, зіштовхували один з одним і підкидали в повітря; правда, не за допомогою магнітів, а завдяки спеціальним «гармат».

З чого все починалось?

Чи можемо ми собі уявити сьогодні, що на початку історії кіноіндустрії знімання переслідування з салону автомобіля або зі сторони водія було неможливим. Камери були настільки важкими, що їх було важко закріпити в салоні, а тому всі зйомки таких сцен, наприклад, як у "Птахах" Гічкока, відбувались в студії зі статичних машин.



"Птахи" режисера А. Гічкока/ Скриншот фільму

Цікаво, що відомий фільм "Шерлок молодший" з Бастером Кітоном, де він проїжджає на мотоциклі через залізничні шляхи прямо перед потягом, відзняли задом наперед. Тобто актор їхав не перед потягом, а вже після того, як він проїхав. Кінострічку просто повернули іншою стороною заради досягнення такого ефекту у фільмі.

Уривок з фільму "Шерлок молодший" 1924: дивіться онлайн

Легка камера – легке фільмування

Ситуація у виробництві автомобільних екшенів змінилася вже через кілька років. Тому вже у фільмі "Детектив Булліт", зі Стівом Макквіном у головній ролі, погоні були зняті не в студії, а на реальних міських вулицях. Це стало можливо завдяки появі маленької, легкої камери, яка дозволяла знімати з рук. Знімальна група фільму встановила такі камери на капотах машин, в салонах і на крилах. Завдяки цьому глядачі бачили погоню від першої особи, приблизно так само, як і самі персонажі фільму.



Кадр від першої особи у фільмі "Детектив Булліт"/ Скриншот з фільму

А вже у сімдесятих роках творці фільму "Французький зв'язковий" пішли ще далі. Вони не тільки поставили камери на капот, бампер, заднє сидіння, а й вели зйомки прямо в потоці, на звичайнісіньких міських вулицях.

Маленька швидкість у пришвидшеному кадрі

Це зрозуміло, що фільмування переслідування, в якому беруть участь декілька машин на великій швидкості, неможливо знімати на звичайних вулицях – це небезпечно. Саме тому творці фільмів намагались знизити ризики: хоч у фільмі ми бачимо неймовірно динамічні сцени, насправді автомобілі рухаються повільно, а оператори використовують сповільнену кінозйомку.

Цікаво, що це операторське рішення застосовується й досі. Наприклад, Джордж Міллер використовував сповільнену кінозйомку при роботі над "Шаленим Максом" 2015 року.



Кадр з фільму "Шалений Макс"/ Скриншот з фільму

Biscuit – суперплатформа для фільмування

Актор робить вигляд, що керує машиною, а насправді платформою із закріпленим на ній автомобілем рулить каскадер. Саме тому, коли з'явилась Biscuit, вона значно полегшила зйомки, адже кабіну каскадера можна розмістити в будь-якому місці платформи. З'явилась можливість знімати акторський автомобіль практично з будь-якого ракурсу. На Biscuit можна поставити іншу машину, як правило, без коліс. Саме в такій машині сидять актори для знімання діалогів.

Модифікація машин для зйомок екшену

Десятиліттями автомобільні переслідування фільмували за допомогою практично серійних автомобілів, але тепер машини все частіше доводиться або допрацьовувати, або будувати з нуля. Наприклад, авторам "Чорної Пантери" довелося просити інженерів Lexus відключити більшу частину систем безпеки автомобіля, що брав участь в зйомках.

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Щодо автомобілів для зйомок "Форсажу", то відомо, що їх позбавляють подушок безпеки, їм зміцнюють кузова і рами. Електронні допоміжні системи теж відключаються. Інакше машини можуть не пережити трюкові сцени.

Та й сам час фільмування тепер може тривати набагато довше. Наприклад, сама сцена у фільмі може тривати близько чотирьох секунд. Але на її зйомки знадобилося вісім місяців підготовки. А сам час фільмування зайняли чотири дні і в них брало участь більше сотні людей зі знімальної групи.

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Нагадаємо, що прем'єра нової дев'ятої частини "Форсажу" відбудеться 20 травня 2021 року.