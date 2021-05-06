Як повідомила пресслужба фільму, кінострічка не буде доступна онлайн на території України, вийде на стрімінгу Netflix. Дату української кінотеатральної прем'єри повідомлять згодом.

Важливо Джорджу Клуні – 60: 5 неймовірних фільмів з оскароносним актором

Офіційний синопсис до фільму "Льодовий дрифт"

Тонкий лід. Вага вантажівки - 33 тонни. Проїхати по замерзлій поверхні океану можливо тільки на певній швидкості, бо зупинка або прискорення означають вірну загибель. Але саме таке завдання стоїть перед колоною вантажівок на чолі з досвідченим водієм Майком (Ліам Нісон). Тільки вони можуть врятувати людей зі смертельної пастки. Однак ні лід, ні масивна сніжна буря не зрівняються з загрозою, яка чекає їх попереду.



Кадр з фільму "Льодовий дрифт" / Фото фейсбук Вольга Україна

Актори фільму "Льодовий дрифт"

Ліам Нісон. Актор був номінованим на премію Оскар. Зіграв ще у таких фільмах:

"Список Шиндлера";

"Сірий, Доктор Кінсі";

"Команда А";

"Балада Бастера Скраггс";

"Пасажир",

"Бетмен: Початок";

"Реальна любов";

"Банди Нью-Йорка";

"Зоряні війни: Епізод 1 - Прихована загроза".

Читайте також "Дім драконів": мережу вразили перші фото і відео з фільмування приквелу

Лоренс Фішберн. Був номінований на премію Оскар. Цього актора можна побачити у таких картинах:

"Таємнича річка";

"Наркокур'єр",

"Людина-мураха і Оса";

"Пасажири";

"На що здатна любов";

"Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості".

Голт МакКеллані. Зіграв у таких кінострічках:

"Гнів людський" – незабаром актора у цьому фільмі побачать в одній із головних ролей;

"Бійцівський клуб";

"Військовий нирець";

"Військові втрати";

"Альфа Дог";

"Чудо на Гудзоні";

"Джек Річер 2: Ніколи не повертайся";

серіал "Мисливець за розумом".



Кадр з фільму "Льодовий дрифт" / Фото фейсбук Вольга Україна

Автор сценарію та режисер фільму – Джонатан Хенслі, сценарист "Міцного горішка 3", "Армагеддона" та "Джуманджі".