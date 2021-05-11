За сюжетом трилеру головна героїня Ханна Фабер не може отямитися після загибелі трьох дітей, яких вона не змогла врятувати під час лісової пожежі. Та одного дня, раптово, жінка помічає хлопчика Коннора. Як їй вдається налагодити з ним контакт і які випробування на них чекають – дивіться у фільмі. Новий екшн вже з 6 травня можна переглядати у кінотеатрах!

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А зараз ми пропонуємо вам прочитати ексклюзивне інтерв'ю з акторкою Анджеліною Джолі та дізнатися більше про внутрішній світ головної героїні Ханни.

Інтерв'ю з Анджеліною Джолі

Що привернуло вашу увагу до сюжету фільму і, звичайно, до ролі Ханни, пожежника елітного підрозділу "смоукджамперів"?

Що ж, я дуже захоплена роботою Тейлора Шерідана й, особливо, тим, що він пише. Іноді можна знайти хороший сценарій, але ви не будете впевнені, наскільки він буде справжнім і як він буде виконуватися. І, дивлячись на цей проєкт, я знала, що він спрацює і буде особливим лише тоді, коли буде зроблений з реальним розумінням цих персонажів і в дуже автентичній формі. А це Тейлор! Тому мені було дуже комфортно приєднатися до цього, знаючи, що він це зробить, знаючи, що мені не доведеться турбуватися про хороший сюжет.

Як працювалося з Тейлором?

Я знала, що він підштовхне мене бути справжньою. Багато з того, що жінки іноді переживають у фільмі, що від нас очікують або, які ролі нам доводиться грати, Тейлора не цікавить. Він хоче зобразити справжню працьовиту жінку, яка робить свою роботу, і це дуже круто.



Анджеліна Джолі в новому трилері "Ті, що бажають моєї смерті" / Фото Warner Bros

Вас не балують, ви граєте ролі, які допомагають вам вийти із зони комфорту. Від вас вимагається лише справжність і стійкість.

В цій ролі насправді не мало значення хто буде – чоловік чи жінка. Це роль жорсткої особистості і я це оцінила як жінка, як людина. Я сподіваюся, що глядачі відчують це, вони поринуть в цю атмосферу і зрозуміють всіх цих цікавих, сильних персонажів, чоловіків і жінок, і навіть певною мірою "зламаних" людей, які переміщаються у світі, якого глядачі раніше не бачили.

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Чому Ханну призначають однією на сторожову вежу на диких теренах Монтани?

Коли ми її зустрічаємо, ми бачимо того, хто переживає через зазнані невдачі. Не залежно від того, винна чи ні, вона відчуває відповідальність за те, що сталося. Вона ізольована і кинута в цю вежу, трохи далі від передової, переживаючи велике горе. Можливо, вона схильна до суїциду, вона виснажена.

Я думаю, частина іронії цієї історії ще й в тому, що вона, певною мірою, не найкраща особа для того, щоб піклуватися про дитину. Їй некомфортно з дітьми. Вона на дні, і тут раптом зіштовхується з цим іншим життям, яке потребує допомоги, але ж вона ледь справляється із собою,

– говорить Джолі.



Анджеліна Джолі в ролі Ханни у фільмі "Ті, що бажають моєї смерті" / Фото Kinorium

Проте, здається, в ній є те, що робить її справді тією людиною, хто може допомогти хлопчику Коннору, який з’являється з нізвідки (навіть, якщо вона спочатку так не думає)?

Я думаю, вона з тих, хто хоче боротися і робити правильні речі. Вона – "смоукджампер" і для цього мусить бути природжена мужність, майже божевільна мужність. Але, по суті, це робота, яка допомагає рятувати життя інших людей, чи не так? Тому для того, щоб бути такою, так, їй, можливо, доведеться бути адреналіновим наркоманом, але вона є тією, хто готовий наразити себе на небезпеку, щоб зробити щось хороше.



Фінн Літтл та Анджеліна Джолі у фільмі "Ті, що бажають моєї смерті" / Фото Warner Bros

У цій роботі є самовідданість, яка супроводжується батьківськими обов'язками.

Абсолютно. І тому вона готова пройти через це. Вона вміє виживати і вона боєць. Іноді, коли ти заганяєш бійця в кут, яким би він не був "зламаним", він може вийти з нього і "відмахуватися" ще сильніше. Ну і, якщо ж ти збиваєш його з ніг, краще вже вбити, бо якщо він підніметься, то стане ще сильнішим.

У фільмі Коннор так наляканий, що спочатку теж не зацікавлений в її допомозі, хоча вона, безперечно, його єдиний захист. Як Ханна знаходить підхід до нього?

Ну, знову ж таки, я думаю, що це те, як пише Тейлор і через те, хто він є. Йому подобається позбавлятися від будь-яких надмірностей і сентиментальності, тому Ханна не допомагає Коннору так, як ви очікуєте від неї. Насправді на початку вона не лише хоче його збити з ніг і утримувати, коли він бореться з нею, вона просто каже: "До побачення й удачі".



Фінн Літтл та Анджеліна Джолі у фільмі "Ті, що бажають моєї смерті" / Фото Warner Bros

Її стиль, те, як вона поводиться з Коннором, безумовно не те, що глядачі зазвичай бачать у фільмах.

Так? По дорозі вони обидва докладають значних зусиль, щоб бути поруч один з одним, і вона насправді не тримає його близько до себе. Але цікавий момент, який ми бачимо, коли він говорить: "Чи ти та, кому я можу довіряти?". І я думаю, що в той момент вона й гадки не має, хто вона, так? Якщо ти відчуваєш, що зазнав невдачі у своєму житті, і ти переживаєш через це і, тут хтось підходить до тебе і каже: "Чи ти той, хто може мені допомогти? Чи можу я тобі довіряти? Чи можеш ти бути тією людиною, яка захищає мене?". Ти хочеш бути, але не можеш уявити собі, чи це так.

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У певному сенсі їй майже доводиться прикидатися, щоб переконати не тільки його, а й себе?

Я думаю, тут спрацьовує її робота, яка не схожа на те, що ми із вами б зробили, якби аналізували це як звичайні люди. Якщо ваша робота полягає в тому, щоб бути на службі, і ви "смоукджампер", пожежний, полісмен або хтось ще, можливо, це те, що ви самі зробили зі своїм життям. Це є ваш інстинкт. Так, вона емоційно заплуталась, але вона має навички, і це її робота.

Професійні "смоукджампери", вони регулярно потрапляють в це смертоносне середовище – таке, яке ми навіть уявити не можемо. А як взагалі виглядав сам знімальний процес в цій красивій і небезпечній дикій стихії, створеній для цього фільму?

Було добре в цьому середовищі. Вони розвели вогонь, вони змонтували ліс, який можна було спалити. Це було щось дивовижне. І є щось трохи божевільного в тому, щоб вставати посеред ночі, підпалювати речі, пробігати крізь них і перебувати під водою, коли все навколо горить. Іноді це здавалося трохи божевільним, але це було по-справжньому чудово.



Анджеліна Джолі у фільмі "Ті, що бажають моєї смерті" / Фото Kinorium

Коли у вас є хтось на кшталт Тейлора, якому дуже комфортно працювати в цьому середовищі й ви бачите, що він контролює це, він справляється з цим. Це унікальна ситуація, коли ваш режисер насправді настільки свідомий і знає, як орієнтуватися у світі природи. Він реально доглядав за кіньми протягом декількох днів. Він вчив мене рубати дрова і розпалювати вогонь. Я сподіваюся, що ви це помітите, коли подивитеся фільм. У ньому є щось таке, що здається живим, наповненим хорошою природною енергією.

Коли ви готувалися до цієї ролі, чи розмовляли з якимись реальними "смоукджамперами" або, зокрема, з жінками-"смоукджамперами"?

Так. Що ще можна сказати окрім вдячності за їхню службу? Вони просто дивовижні. Це неймовірно, що вони роблять для нас. Я вам кажу, одягати це все спорядження..! Раніше я стрибала з літака, але без спорядження, а тут потрібно стрибати з ним, металевою кліткою на обличчі, вся ця вага, та ще й в цю спеку! І ми зробили це для фільму, де я змогла вистрибнути з маленького приземленого літака на матову поверхню, і навіть це було так складно – просто вийти за двері та, щоб не впасти, і, щоб рюкзак не звалив з ніг. Це багато спорядження. Важко щось бачити, важко рухатися. А перебувати в ньому поруч з цією спекою!



Анджеліна Джолі – "смоукджампер" у фільмі "Ті, що бажають моєї смерті" / Фото Warner Bros

У багатьох з цих сцен брали участь як Ханна, так і Коннор. Розкажи мені про співпрацю з Фінном Літтлом, який грає роль хлопчика. Ви партнери по сцені протягом більшої частини фільму.

Так, ми є. І я знаю, є стара приказка про те, щоб не працювати з тваринами або дітьми, але я думаю, що все навпаки. Я вважаю, що працювати з дітьми – це найкраще. Вони такі відкриті.

Але, звичайно, є діти, на яких цей бізнес дуже впливає і вони, можливо, почуваються так, наче подорослішали завчасно.

Фінн, він такий відкритий! Він такий талановитий! Він володіє приголомшливою комбінацією, де він однаково хоробрий, і сильний, і фізично витривалий, і веселий, й емоційний,

– ділиться своїми враженнями Джолі.

Було багато таких сцен, де він має плакати, показувати тривогу, і йому треба зберігати цей емоційний стан в той час, коли за його плечима горить вогонь, він зістрибує звідкись, кулі й осколки пролітають повз нього. Але нам було весело. На вихідних ми збиралися разом з його мамою і моїми дітьми. Це було мило. Нам було так важливо стати сім'єю в той час.



Фінн Літтл та Анджеліна Джолі у фільмі "Ті, що бажають моєї смерті" / Фото Warner Bros

Насправді у фільмі є ще одна дійсно сильна жіноча роль, Еллісон, яку зіграла Медіна Сенгор.

Вона така дивовижна. Було так приємно розділити цю історію з Медіною й одночасно грати таких сильних жінок, які намагаються пережити це випробування по-своєму, витримуючи будь-яке завершення цього шляху.

Цей фільм трохи нагадує мені приказку: "Що тебе не вбиває, то робить сильнішим". Як ви думаєте, це зображає внутрішній світ головної героїні?

Також є інший вираз, щось на кшталт: "Це те, наскільки ти добре проходиш крізь вогонь", так? Ти проходиш через вогонь, яким ти виходиш з іншої сторони? Ти вийшов озлобленим, "зламаним", розгубленим і пригніченим? Або ти вийшов з нього і твій дух зміцнів, ти зіткнувся зі своїми страхами, ти захистив інших? І в цьому вогні ти знайшов те, що зробило тебе сильнішим. Було кумедно, коли під час фільмування ми жартували, що після того, як Ханну вдарила блискавка, то що ще з нею може трапитися? Це ніби всесвіт, який намагається її вбити, всесвіт, який бажає їй смерті.

Думаю, більшість з нас відчували це в житті. Але так, безумовно, ми стаємо сильнішими. Ми станемо сильнішими, якщо переживемо ці негаразди.

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