У пресслужбі B&H film distribution повідомили, що у другій частині франшизи родина має покинути рідний дім та вийти за межі безпечного місця. З перших хвилин фільму головні герої вимушені тікати від небезпечних монстрів у пошуках хоч якогось притулку. У той час, коли довіру в світі майже втрачено, родина прагне не лише захистити один одного, а й віднайти надію на життя посеред нестерпної навколишньої тиші.

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"Не дивлячись на те, що перша частина отримала шалений відгук серед глядацької аудиторії, ми відчували, що цей фактор не має стати визначальним критерієм зйомок сиквелу. Нам потрібний був Джон Красінскі з його неповторним баченням, креативністю та глибиною мислення. Звісно, наше рішення мало резонувати з його внутрішнім станом, – розповідає продюсер Бредлі Фуллер. – Іноді мозок Джона нагадує мені кодовий замок, лише відшукавши правильний шифр, ти зможеш його відкрити. Саме такого ефекту ми прагнули досягнути на шляху до пошуку нових ідей".



Кадр з фільму "Тихе місце 2" / Фото Kinorium

Працюючи над першим фільмом, режисер навіть не замислювався, що історія отримає продовження. Але з плином часу усвідомив, що здатен розвинути ідею до більших масштабів.

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Я не мав наміру працювати над другим фільмом. Бажання створювати франшизу не було. Та згодом зрозумів, що прагну зазирнути глибше, щоб зрозуміти наскільки далеко здатні зайти головні герої,

– сказав Джон Красінскі.

"Тихе місце" було досить інтимною історією про родину, що жила на фермі у власному маленькому світі. Вони знали, що за межами їхнього будинку існують небезпечні істоти та насправді майже не здогадувалися про весь масштаб небезпеки. Ми хотіли відчинити завісу цієї таємничості та нарешті дослідити навколишній світ", – додає продюсер Ендрю Форм.



Кадр з фільму "Тихе місце 2" / Фото Kinorium

Сюжет фільму "Тихе місце 2"

Родина продовжує боротися за життя у повній тиші. Після сутички з істотами у власній оселі, вони опиняться віч-на-віч з жахами зовнішнього світу. Ступивши у невідомість, сім'я з'ясовує, що створіння, які полюють на звук, – не єдина загроза за межами безпечного місця.

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Актори фільму "Тихе місце 2"

До нового фільму повернули актори з першої частини "Тихе місце", це:

Емілі Блант ("На межі майбутнього" та"Міняючи реальність");

Ноа Джуп ("Холмс і Ватсон", "Форд проти Феррарі");

Міллі Сіммондс.

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У другій частині франшизи ми побачимо і нових акторів:

Кілліан Мерфі ("Дюнкерк", "Темний лицар повертається");

Брайан Тайрі Генрі ("Годзіла проти Конга", "Вічні").

Нагадаємо, що фільм стане доступний на сервісі Paramount+ через 45 днів після кінотеатрального релізу.