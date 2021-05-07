Режисером нового проєкту стане Джилл Соловей, а продюсером – Аві Лернер, який працював над "Нестримні", "Техаською різаниною бензопилою" і "Франкенштейном".

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Ганна Джон-Кеймен перевтілиться в Руду Соню / Фото Variety

Ганна – дуже талановита акторка, за якою ми стежимо вже багато років, і вона – Руда Соня. Її чутливість і сила – ті якості, які ми шукали. Ми дуже раді відправитися в цю подорож разом,

– поділився режисер нової кіноадаптації Джилл Соловей.

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Персонаж Руда Соня створена в 1973 році письменником Роєм Томасом і художником Баррі Віндзором-Смітом як "жіночий аналог" Конана-варвара.

Оригінальний фільм "Руда Соня", знятий за коміксами про жінку-воїна, персонажа коміксів Marvel Comics і Dinamite Entertainment. Вийшов на екрани в 1985 році. Головну героїню зіграла Бриджит Нільсен, іншу головну роль виконав Арнольд Шварценеггер.



Постер до фільму "Руда Соня" 1985 року / Фото IMDb