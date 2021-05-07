Режиссером нового проекта станет Джилл Соловей, а продюсером – Ави Лернер, который работал над "Неудержимые", "Техасская резня бензопилой" и "Франкенштейн".

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Ханна Джон-Кэймен превратится в Рыжую Соню / Фото Variety

Ханна – очень талантливая актриса, за которой мы следим уже много лет, и она – Рыжая Соня. Ее чувствительность и сила – те качества, которые мы искали. Мы очень рады отправиться в это путешествие вместе,

– поделился режиссер новой киноадаптации Джилл Соловей.

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Персонаж Рыжая Соня создана в 1973 году писателем Роем Томасом и художником Барри Виндзором-Смитом как "женский аналог" Конана-варвара.

Оригинальный фильм "Рыжая Соня", снятый по комиксам о женщине-воине, персонаже комиксов Marvel Comics и Dinamite Entertainment. Вышел на экраны в 1985 году. Главную героиню сыграла Бриджит Нильсен, другую главную роль исполнил Арнольд Шварценеггер.



Постер к фильму "Рыжая Соня" 1985 года / Фото IMDb